都因婚后“幸福肥”！洪凌否认怀孕

演员洪凌6月28日在社交媒体分享她与老公张奕恺的合照。照片中的她，或因身上的黑色连衣裙十分贴身以及拍摄角度问题，看似小腹隆起。有不少网民留言问她是不是怀孕了。

7月2日，洪凌在社媒发了另一组照片。她穿着绿色连衣长裙，其中一张照片，小腹似乎若隐若现。有网民再次认为她好“孕”到了，留言“是不是要跟你说恭喜了”“看起来好像怀孕了”等。

洪凌7月2日发的绿色连衣长裙照片，令网民误会她好“孕”到了。（取自洪凌IG）

洪凌7月6日晚上发了一段30多秒的Reels短视频，以幽默的方式否认怀孕。她称，结婚过得太幸福了，不停地吃，吃得不健康，也缺乏运动，“所以我决定了要回归健康生活，谢谢老公有福同享，有难同当，陪我一起运动。”短视频中，有她和老公、朋友一起运动的画面。她在片末强调说：“谢谢大家提醒，我没有怀孕，拜拜！”张奕恺在老婆的社媒留言说：“太好笑了！大家误会，是幸福肥。”

《联合早报》6日就视频内容询问洪凌的经理人，对方说，洪凌看到网民的留言后，决定透过视频澄清怀孕传闻。

洪凌感谢老公陪她一起做运动。（取自洪凌IG）

张奕恺和洪凌2023年12月14日注册结婚。张奕恺2月接受《联合早报》访问时说，夫妻俩原本想先享受二人世界，婚后却有了生子的念头，“之前我在一个活动上看到一个爸爸带着女儿，当时心里想如果我带着小洪凌，好像也不错！不过还是顺其自然吧！”