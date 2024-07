(综合讯)韩星金秀贤凭韩剧《泪之女王》再创演艺事业高峰,星期六(7月6日)在台湾林口体育馆举办“2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI ”见面会,现场与粉丝互动玩游戏,拥有好歌喉的他也带来六首歌曲,包括《泪之女王》主题曲《对不起怨恨你又爱着你》、“Wherever You Will Go”、“Someone You Loved”、“All of me”等歌曲,不过他似乎对歌唱表现不满意,竟表示:“我会戒唱歌一段时间。”

见面会尾声,金秀贤看着粉丝为他制作的影片,看到全场举起应援手幅,一度感动的红了眼眶。金秀贤时隔9年飞台会粉丝,吸引6000名粉丝到场,展现超高人气。