最后一次齐聚室内体育馆 8000铁粉唱响新谣

二度登上新加坡室内体育馆的《明天42不老的梦新谣演唱会》星期六晚（7月6日）圆满落幕，这场堪称本地最长寿的演唱会依然座无虚席，8000名观众有的还是扶老携幼，风雨不改来报到。

昨晚更添意义，除了是新谣二度重回新加坡室内体育馆之外，也是该体育馆落幕前，大伙儿最后一次齐聚，将一首首耳熟能详的新谣再次唱响狮城。

《明天42不老的梦新谣演唱会》昨晚圆满举行。（弹唱人）

政府今年3月宣布计划兴建一座新的世界顶级室内场馆，取代至今已使用超过30年的新加坡室内体育馆。

用三小时唱新谣，总觉得遗珠不少，毕竟新谣全盛时期涌现了不少新谣歌手和小组，也有过不少经典，像昨晚新谣演出的常客控制塔小组和邓淑娴，就演唱了他们的经典《花蝶恋》《斟酒》和《空山》。

姜鄠。（弹唱人）

演出名单中最让人惊喜的是姜鄠，两首招牌歌曲《堆积情感》《恋之憩》掀起了大家满满的回忆杀。

另一“稀客”叶良俊说室内体育馆对他来说意义非凡：“1994年的金曲奖就在这里举行，我上台领‘传媒推荐奖’时，台下坐着张学友、刘德华、王菲等巨星，当时的心情是既兴奋又紧张。”

他自爆原本在昨晚必须出国，为了室内体育馆落幕前再次踏上舞台，唯有改机票。

最精神可嘉的是黎沸挥抱病上阵，演绎四首歌曲《世界放光芒》《星空下》和《爱如潮水》等，观众们也听得陶醉。

黎沸挥昨晚抱病上阵。（弹唱人）

怀念“新谣一姐”颜黎明

“新谣一姐”颜黎明离开我们6年，星期六晚上大会也曝光了颜黎明和弹唱人负责人蔡忆仁邀请她来演出的最后简讯，让人看了无限唏嘘。

而后，在蔡荣祖与蔡礼莲引导下，8000名观众齐唱她的《水的话》，对她的英年早逝，无不感到惋惜与心痛。