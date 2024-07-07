主持金秀贤粉丝会 曾宝仪“吞纸条”救场

（台北讯）韩国男演员金秀贤7月6日到台北举行粉丝见面会，台湾名嘴曾宝仪担任主持。曾宝仪稳健的主持功力获得好评。曾宝仪在脸书分享主持活动的心得，她说，主持粉丝会对她而言，永远都是特别的工作，“那是一种双向奔赴，艺人有机会面对面谢谢粉丝的支持，粉丝能把在看艺人作品时得到的欢笑与爱，透过见面会，把能量加倍奉还，都是满满的爱。”

曾宝仪在活动上替金秀贤读粉丝的中文留言，期间成功化解了一个尴尬场面。当时，金秀贤选了一张粉丝写的便条纸，她帮忙念出说：“人生第一次的粉丝见面会就是参加秀贤你的，炙热的台湾欢迎你！虽然最近有点短暂爱上……”

曾宝仪未继续念下去，转而向这名粉丝喊话说：“你既然爱上别人，就不要写这张纸到台上好吗？”金秀贤问纸条写什么，她回答：“我只是说，台湾的观众只爱你！”接着作势吃掉纸条，并说：“你们真是考验主持人，这张纸当它没发生过。”

她把纸条揉成一团丢到后面，全场拍手叫好。金秀贤透过翻译大概了解状况后说了谢谢，一边哼着歌一边到后台换装，心情未受影响。

金秀贤的粉丝到曾宝仪的留言，感谢她成功处理危机。留言内容包括“便利贴丢掉时，真的笑到哭”、“假吞便利贴的部分真的是神救援”、“感谢你把那张纸吃下去没有把名字念出来”。

曾宝仪也透露，她在活动结束后向金秀贤表达感谢，称赞对方是很好的演员，金秀贤也跟她道谢，并喊了声“Noona”(对姐姐的敬称）加上拥抱。她不忘开玩笑说：“很香，大家不要杀我。”