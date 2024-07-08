《射雕英雄传》再翻拍 节奏快得新观众跟不上

金庸武侠世界

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初次看到剧名《金庸武侠世界》时，还以为会是好几部金庸作品的“大杂烩”，比如将《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》连接在一起，后来才发现它仅改编自《射雕》。

剧集一共60集，首个单元《铁血丹心》占了30集，以郭靖黄蓉为主，交代《射雕》的基本情节。也许是受集数限制，这部剧应该是历来《射雕》翻拍中节奏最快的一部，尤其开头删去很多故事背景。

第一集一开场，江南七怪就找到了小郭靖，拜师礼成。两分钟后，五师傅张阿生和“黑风双煞”之一陈玄风死了。再过两分钟，郭靖长大了。20分钟的时候，郭靖就被催着去江南比武。主要人物黄蓉、杨铁心、包惜弱、完颜洪烈、穆念慈和杨康等，也都在该集登场。

这种类似短剧的节奏，我在《墨雨云间》看得尽兴，但因为对《射雕》故事背景不太了解，看得一头雾水。开场时，我还没认清江南七怪，其中一怪张阿生就下线了；还没搞清楚黄蓉的身世，她已经跟郭靖私定终身了。我好几次都得按下暂停键，把故事线和人物关系搞清楚后才继续往下看。

但过了头两集，后面的节奏开始放缓，我也渐渐看得“上头”。不少观众因此说，这部剧是“低开高走”，但也有人喜欢这样紧凑的剧情。

杨康变得可恨又可怜

杨康（左）和穆念慈因比武招亲结缘，两人的感情线吸引不少观众。（互联网）

杨康（左）本想杀了完颜洪烈为父母报仇，但最终下不了手。（互联网）

每当金庸剧被翻拍，大家最关心的就是对原著的还原度。综合网民评论，《金庸武侠世界》的还原度算是比较高的，只是有些部分没有严格按照时间顺序说明，而是改成倒叙或插叙。还有郭靖和黄蓉作为主角的戏份被削弱了，杨康在这版里的戏份较多，被说是“第二男主”。

以往的影视版杨康，让人看了只觉得讨厌，但此版用了更多篇幅描述杨康，让人觉得他既可恨又可怜。他的确是一个恶人，在比武招亲上调戏穆念慈，间接害死包惜弱与杨铁心，与郭靖结为兄弟后屡次加害于他，但他对生父杨铁心和养父完颜洪烈之间矛盾的情感，却也叫人不胜唏嘘。被所有人骂“认贼作父”时，他曾想“弃暗投明”，将对他有养育之恩却害他家破人亡的完颜洪烈给杀了，但也许出于对权力与亲情的向往，还是下不了手。他的种种挣扎让这个人物更复杂，也更立体。

但有原著粉提出，这个版本着重在江湖儿女的私人恩怨，弱化了国仇家恨，显得格局小了。也有人骂编剧“硬给反派角色洗白”。

梅超风颜值太高引争议

孟子仪饰演的梅超风被形容是“史上最美版”。（互联网）

《射雕英雄传》是金庸最常被翻拍的作品之一，有不少版本令人印象深刻，尤其1983年翁美玲和黄日华港剧版是公认的经典。珠玉在前，后来者要想超越实属不易，因此这版的演员阵容褒贬不一在意料之中。

首先，大部分人都认为主角郭靖（此沙饰）选角不错，大赞此沙将郭靖的憨厚、沉稳与正直演得维肖维妙，美中不足的是“长得太帅、太沧桑”，少了郭靖的少年感。观众对黄蓉（包上恩饰）的评价则较为两极，有人吐槽她呆滞没灵气，颜值也被女配压下去，也有人说她将黄蓉的古灵精怪与聪明劲儿演了出来。

因颜值太高引起讨论的还包括梅超风（孟子义饰）、杨康（王弘毅饰）和穆念慈（黄羿）。不少观众吐槽，孟子义是“史上最美梅超风”，既不贴合角色，也让人忽略了角色的狠辣。但有原著粉认为，梅超风本来就是大美女，是以前的影视剧丑化了她。王弘毅和黄羿则被誉为首对“男帅女美”的杨康与穆念慈，两人之间的感情线吸引不少观众。

我个人认为这次的选角不错，虽然对《射雕》的人物都不熟悉，但完全能通过他们的演绎了解人物性格与特色。我对梅超风不太了解，但孟子义一出场，就马上让我知道她是个瞎子，演技值得一赞。

《铁血丹心》之后，其余四个单元《东邪西毒》《南帝北丐》《华山论剑》《九阴真经》会对黄药师、欧阳锋、段智兴，洪七公，以及梅超风和陈玄风的故事深入说明，是不少剧迷追下去的动力。