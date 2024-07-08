长相思第二季

Viu 8日上线

杨紫、张晚意、邓为、王弘毅主演。大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶历经百年颠沛之苦，不但失去身份，也失去容貌，在清水镇落脚，成了玟小六。与玖瑶青梅竹马的西炎国王孙玱玹为了寻找玖瑶走遍大荒，来到清水镇。玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，两人情愫渐生，玟小六又和玱玹相见不相识，几经波折才终于相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，玖瑶帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。

阿顺有煮意2

8频道 晚上8.00

阿顺之前迎来四位大哥级艺人，今天则请来三位大姐洪慧芳、向云和陈丽贞。阿顺与三位姐姐聊起孩子的点点滴滴，而说到烹饪，她们更是有分享不完的经验。至于戏剧，三位阿姐参与了不少本地佳作，在她们心目中，最难忘的角色有哪些？

短跑飞人 Sprint

Netflix 已上线

《短跑飞人》带你走入顶级短跑运动员的世界。（取自Netflix）

这部纪录片透过独家视角一窥短跑运动员的非凡心理素质。他们倾尽一生之力，只为在赛道上以破纪录的速度冲刺，而胜负往往就在这零点几秒的瞬间尘埃落定。影片带观众走进几位顶级短跑运动员的世界，包括沙卡里理查森（Sha’Carri Richardson）、莱尔斯（Noah Lyles）和谢莉卡杰克逊（Shericka Jackson）。

悭钱家族

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：杨千嬅、陈奕迅、郑裕玲、曾志伟。Diana（郑裕玲饰）希望有自己骄人的事业，更一直憧憬着有一个爱自己又有钱的好男人。社会经济自金融风暴后持续低迷，公司裁员，Diana和韦大汉不幸成为失业大军一分子。Diana、韦大汉，以及韦大汉女儿和小儿子为了冲出困境，决定假扮一家人参加比赛。参赛家庭住进电视台特别设计的“悭钱屋”（省钱屋），出尽所有省钱伎俩，过程中人性尽显。

我把旅行变成一道菜

Eazie TV 应用·客家电视 晚上10.00

八段旅程，20个朋友，专属的一道菜。由米其林推荐主厨廖永勋Ted担任主持，横跨东南亚与台湾离岛，寻访移居各地的客家青年，在不同的背景、文化和经历中，用食物与移居者交流。以客家语和华语播出，附中文字幕。