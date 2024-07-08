吴慷仁不满背锅 火大开骂柴智屏

（台北讯）偶像剧教母柴智屏监制并翻拍韩剧的《我们的蓝调时光》，斥资破亿台币（约416万新元），今年初宣布海选，日前却停拍还解散工作人员。金马影帝吴慷仁在私人脸书上抱怨称，因为自己婉拒参演，竟变成剧组停拍的借口。他火大开骂：“你们让很多人突然失业，很让人XX！”

据台湾媒体报道，吴慷仁日前一连发两个贴文，斥责《我们的蓝调时光》剧组。他透露在4月接到邀约，6月底该剧停拍前就已二度婉拒拍摄，不料却背黑锅，成为剧组停拍的借口之一。

吴慷仁在私人脸书上点名柴智屏的米神国际，说：“不论你们是为了要对投资方解释，还是为了对工作人员有说法来解脱……真的很明显只保护自己的考量……不负责任很自私。”

他也批评制片公司无能，还把责任推卸到别人身上，“但站在我的立场，我既然没有答应，也就不应该被拿来说嘴，变成你们口中的挡箭牌。”

韩剧《我们的蓝调时光》集合多名大牌韩星主演。（互联网）

此外，当年柴智屏监制的电影《楼下的房客》试镜时，要求李杏和邵雨薇当场脱衣看身材。有传吴慷仁因不满女友邵雨薇遭如此对待，所以暴走。

柴智屏2023年宣布成立米神国际，公司营运长吕筑君对《我们的蓝调时光》停拍一事表示，因4月底才和文策院签约，5月开始进行选角等工作时间仓促，加上澎湖气候问题，因此只有8月20日到9月底这一个月才能拍摄。但这个拍摄时间太短，导致延期一年拍摄。至于吴慷仁的抱怨，吕筑君回应：“我们从来没有对外或者说过任何咎责于他人的事情。”

【更新】柴智屏接受壹苹新闻网采访说，曾请人向吴慷仁澄清也不知道他现在为何生气，但不想展开口水战。她说：“不究责任何一人，要说也是我的责任，不可能因为‘一个演员’造成停拍。”