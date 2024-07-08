港台歌手纷“北漂” 薛凯琪首办大陆巡演

（综合讯）中国大陆市场庞大，近年吸引不少港台歌手频频在大陆展开巡回演唱会，即使版图扩展至多个城市，依然一票难求！在前景大好的趋势下，歌手们大多会先开几场试水温，随后逐步增加场次，实现每个城市都开唱。

“北漂”的歌手可分为港台两大派。“台湾帮”有蔡依林、王心凌、张韶涵及潘玮柏等；香港歌手方面，则包括张学友、陈奕迅、邓紫棋（G.E.M.）、杨千嬅、周柏豪及Twins等。当中有些歌手的演出场次日期，甚至以年计算。

其中，“宇宙巨肺”邓紫棋早前就在上海家乡的8万人场馆连开五场演唱会，成为首位在该场馆实现“五连开”的亚洲女歌手。从去年底至今，她已将巡演带到了19个城市，8月底更将在北京鸟巢举行三场演出，之后继续在其他地方巡演。

出道20年的歌手薛凯琪在近年成功开拓大陆市场后，也宣布加入巡演行列，准备明年举行至少10场演出。近日她不停参加各种演出，为首个大陆巡演做好准备。

薛凯琪凭综艺节目《乘风破浪》《无限超越班》及一系列音乐综艺节目成功站稳阵脚，能在多个拼盘式音乐活动看到她的身影。接下来，她还将参与《声生不息·港乐季2》，唯独在个人演唱方面停滞了七年之久。据知，她计划加入大陆的巡演行列，准备明年举行至少10场演出，正在申请相关批文。

蔡依林有望鸟巢开唱

今年初开始在中国举行“Ugly Beauty FINALE”巡演的蔡依林，已分别在佛山、深圳、贵阳、温州、重庆、泉州、杭州、太原、沈阳、济南、成都、南昌等10多个城市演出，并传出她有望站上北京鸟巢开唱，预计将开两场，保守估计至少可吸引超过10万人进场。

另外，王心凌趁着出道20年，从去年9月开始举行“SUGAR HIGH世界巡演”，历经280天唱遍29个城市，刚在上个月底于青岛举行最终场，那是她出道至今第50场演唱会。