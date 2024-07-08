89岁罗兰敬业 不提晕眩怕误剧组

（综合讯）香港资深艺人罗兰今年将迎来90岁，尽管年事已高，但仍继续拍戏。虽不时在影视作品中演又恶又难相处的老人，但现实中的她其实非常友善，更常因不好意思而哑忍各种安排。

早前，梁思浩在IG分享于TVB巧遇罗兰，发现对方看起来很累。在问候她时，罗兰透露，可能是记性不好，NG多了而现疲态。梁思浩认为罗兰应该多休息，她回答：“不可以，不可以妨碍剧组。”由于不忍罗兰过劳，梁思浩过后拜托剧组导演尽量帮忙，让她可以早点下班多休息，“好好疼惜老人家”。导演随即称会尽快拍完让罗兰下班。

梁思浩后来在YouTube节目《娱乐好好玩》中再次分享此事，作客嘉宾江美仪听后表示，罗兰不喜欢麻烦别人，遇事宁愿自己哑忍。

江美仪分享，两人曾在一部作品中饰演母女，而罗兰即使感冒不适仍继续拍摄；江美仪说，罗兰当时一度感到晕眩，但怕延误剧组进度而不把身体状况通知工作人员。

凌晨收工 吓到巴士司机“拒载”

江美仪指，像罗兰这样的高龄演员，有时要面对密集的工作时间表，的确很令人心疼。“有时拍摄超时，可能到凌晨2、3点才收工，而隔天早上6点又得开工。但你知道老人家不会搭德士，有时凌晨4点还在等巴士，到家后洗个脸又要出门，其实很辛苦。”

江美仪也分享罗兰凌晨收工，疑被巴士司机误会是鬼魂而拒载一趣事。原来有一次，罗兰凌晨在巴士站等候，看到巴士前来便缓慢挥手截车，不料巴士直接驶过不停，她因此非常生气，回到化妆间投诉，同事们反而觉得整件事情十分搞笑，令她更生气了。