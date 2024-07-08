向云曾不支持儿女进演艺圈 陈丽贞谈清苦童年哽咽落泪

李铭顺在新一集的《阿顺有煮意》邀请三位阿姐级艺人来节目，笑称向云，陈丽贞和洪慧芳是“三娘教子”。俗话说“三个女人一台戏”，三位阿姐在一起和李铭顺聊起种种话题，从星二代的“枷锁”、童年回忆、入行契机到看待年轻艺人、男主内女主外等话题，有时三位阿姐聊得起劲，李铭顺在一旁反倒更像嘉宾。

向云曾不支持孩子进演艺圈

向云和陈之财育有一儿陈熙和一女陈一心，两个孩子都在本地演艺圈发展。不过向云透露，其实夫妻俩深知演艺圈的苦，所以本不支持他们入行，但大概是从小耳濡目染，最终两个孩子都选择了这个行业。

向云笑说，他们知道孩子的决定时有点惊讶，她当初觉得儿子读完大学就应该继续相关的行业，但他却想尝试演戏。陈熙2023年暂别演艺圈，到英国留学念艺术管理，不久前刚到英国探望儿子的向云说：“但他还是很喜欢演戏……他跟我说其实演戏很好玩，我心里面有点怕。”母亲为儿子操碎了心让大家哈哈大笑。

向云（中）坦言自己曾经不支持孩子们踏进演艺圈。（新传媒提供）

李铭顺也坦言不希望儿子进入演艺圈，他透露儿子虽不喜欢表演，但每次上舞台讲话都很开心，让李铭顺暗暗担心。洪慧芳则说，两个孩子从小都没表现出对表演有兴趣，长大后才忽然想尝试。洪慧芳和郑各评育有一儿一女郑凯介和郑颖，两人都在本地演艺圈发展。

身为父母，自然不希望孩子经历自己受过的苦，但孩子们的天赋来自于父母，他们如果真的想进入演艺行业，艺人们无法法阻止，只能支持。李铭顺也说，自己并不喜欢“星二代”的说法，认为孩子有自己的天赋，却因为“星二代”的称呼，让大家觉得他们是靠父母入行，给孩子带来压力。

陈丽贞透露清苦童年

三人聊起童年生活，陈丽贞提起贫苦的过往，开始哽咽。她和家人七个人曾同住一间三房式组屋，外婆眼瞎，爸爸残废。陈丽贞坦言并不喜欢提起童年生活，因为一讲起就容易哭。她说：“爸爸以开德士为生，但有天起床突然中风了，当时自己年纪还小，哥哥们还在读书。”大家庭一夜之间失去经济支柱，但爸爸大男人主义，不让妈妈出去工作。陈丽贞的代表作之一《我们的故事》中的招弟，就是她以妈妈的经历去揣摩的角色。

陈丽贞谈起童年往事时哽咽。（新传媒提供）

分享入行契机时，洪慧芳说，自己其实没想过当演员。当年她上华校，本想进南洋大学求学，但因为70年代的政策改变，华校变英校。后来她找不到工作，就只好转向能讲华语的演员行业。陈丽贞本从事选美比赛的活动策划，后来被挖掘参加第一届《才华横溢出新秀》夺得亚军而入行。向云则受到父亲的影响，小六开始加入演员训练班，中四就到电视台参加演员训练班。