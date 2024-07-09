陈昊宇因戚薇称后？何洁尚雯婕火药味重

乘风2024

可通过星和视界Asian+ VOD随选，或芒果TV应用观看

女性音乐竞演综艺《乘风破浪的姐姐》来到第五季，更名为《乘风2024》，估计是要不断给观众制造新鲜感。的确，节目进入第五季，论艺人阵容名气，已经难以超越前作。我不抱惊喜地看完节目，却还是有收获的。

黄晓明继续和越来越进步的齐思钧（虽然后者后来因口误引起节目做票争议）一起担任主持人。36位来自各地的女艺人前来参加，其中戚薇、尚雯婕、何洁和萨顶顶是节目开始前名气与实力最强的热门选手。接下来谈谈节目让我印象最深刻的地方。

一、陈昊宇是全能女神

之前看过陈昊宇和蔡文静演戏，没想到她们的歌舞表演那么有魅力。陈昊宇在初舞台大唱法语歌，令人惊讶她曾是2014年选秀综艺《华人星光大道3》冠军，她还拿下本季第一名。蔡文静活泼可爱，可憨可飒。陈丽君是越剧名角，跨界流行自然融合，也很令人欣喜。外形酷冷的刘忻性格温暖，常演文艺戏的韩雪私下活泼还很会唱歌。

二、万妮达真情流露

万妮达（中）在节目中无论悲喜，情绪都挂脸上，真情流露。（视频截图）

短时间内从毫不熟悉到让人印象深刻，30岁的说唱歌手万妮达爆冷杀出。她操着夹杂浓重口音的福建腔华语，喜怒都挂脸还常搞笑。前段她表演纯熟，但人气总不高，处于淘汰边缘，她捂着脸自嘲自叹，特别可爱；后段她的观众喜爱度飙升，又成了励志代表。

三、海外艺人因故退出

郭书瑶（左起）与Joyce Jonathan、Mari Kraimbrery同组合作。（互联网）

越来越多国际艺人受邀参加中国综艺，如这个节目和《歌手》，可以看出湖南卫视和芒果TV这个家族关系平台的野心。本季有泰越俄法美选手，其中来自法国的Joyce Jonathan（乔伊丝乔纳森）表现优秀，态度亲和，让人舒服。可惜泰俄美选手中途先后因故退出，尤其俄罗斯的Mari Kraimbrery（玛丽克莱姆布雷瑞）展示超高的歌舞水平，后来毫无交代直接消失，让人拉高了的期望顿时摔个破碎，大煞风景。中国综艺这么有撒钱能力还留不住人，可见要幕后操作那么多人真不容易。

四、抢人和没人抢

郭碧婷（后排右一）对朱丹（后排左一）献暖；何洁（前排右一）和尚雯婕（后排中）话不投机，都是本季名场面。（互联网）

竞演综艺最好看的除了一场场经过辛苦训练、彩排、练习后表演成型的舞台秀，就是每一次公演后团体成员重新打散再组合的抢人环节。

观众可以从观察中获得很多趣味，如谁特别欣赏谁，谁对谁有好感。本季的抢人战是最“凶”的，像戚薇与何洁当面抢陈丽君，一寸不让。从抢人的态度也可看出个性。戚薇起初把人气很高的陈丽君和刘忻都纳入自己的阵营（当然从取胜的目的来说这是没错的），作为观众我有点反感，因为这样可能导致强者俞强弱者愈弱，会影响节目可看性。所以后来她们被一支弱队打败，我特别开心。

有网民爆阴谋论，说戚薇把两位强者纳为队员后，限制了她们的发挥，抑制了她们的人气增长，自己才最有机会夺总冠军。谁料陈昊宇在空隙间冒出，成了戚薇最大的绊脚石，只能说人算不如天算。

有被抢的热门，也有没人抢的冷门。王琳和谢金燕都年过半百，虽然身材和才艺都跟得上，但毕竟不是人气咖，不是常坐冷板凳，就是需要其他团员通过比赛机制守护，让人看尽人情冷暖。名主持人朱丹在被选阶段总是被忽视后才被挑入队，她在等待被挑的尴尬期间，没想到个性偏冷不太讨喜的郭碧婷走过去安慰她，让她顿时感动落泪。

五、社交场变修罗场

姐姐们物以类聚，谁跟谁常黏在一起就更明显了。大家表面客客气气保持基本礼貌，唯一一次爆出火药味是尚雯婕与何洁在一组时，何洁直言无论她多么热情，尚雯婕都不愿做她朋友。尚雯婕听了貌似默认，何洁不知是否面子放不下，当场起身走人，一旁几位姐姐被吓到。后来尚雯婕解释她跟爸爸也是讲不到几句话，才让何洁释怀。大家都做自己，却不小心让社交场变修罗场（指惨烈的战场），作为观众，我喜欢。