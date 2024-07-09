野性中国：濒危珍稀 Rare Survivors: China’s Iconic Wildlife

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 晚上8.00

这部纪录片呈现在非凡且多元的野外环境中栖息的稀有幸存者。从雪豹到野马，从短吻鳄到大象，中国具代表性的野生动物不只有大猫熊，其中有些动物是众所周知且饱受喜爱的，另一些则是首次被拍摄下来。这些动物都各具魅力，令人着迷，同时又非常脆弱。

养生出大招

8频道 晚上10.30

促进小孩发育要补什么？节目集合民间最火红的发育大招，包括花生根汤、田七炖鸡汤、十全大补汤；医师推荐“一碗好汤”绝对是孩子的成长良方。“孩子王”秀秀老师传授低难度、高效能的健脑操，手指轻轻按摩穴位，刺激神经启动脑开关。阿鸟农夫走进农场寻找“紫色人参”，据说可帮助小孩健脾养胃。

杰米的五食材地中海大餐 Jamie’s 5 Ingredient Mediterranean Meals

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上7.30

节目充满简单、美味又平易近人的食谱，只需用到五种日常原料。为了让料理更上一层楼，所有风味都受地中海风格启发。

反收数特遣队

天映频道 晚上9.00

主演：李修贤、杨天经、黎淑贤。高级警司李Sir因欠下卡数40万元，被传媒大肆报道，更因此被警察内务部调查，李Sir的下属亦各因欠债问题受到骚扰。李Sir决定部署地下部队对付大耳窿集团，一场警匪大战一触即发。

百慕达三角洲：进入受诅咒的水域 The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters

Eazie TV·历史频道 傍晚6.10

精英团队借由制作数十年的秘密地图，调查百慕达三角洲之谜。他们试图揭开27个美国海军飞行员和船员在1945年消失的谜团。附中文字幕。

我要去美国 The Golden Dream

Eazie TV·CinemaWorld 晚上7.10

璜、莎拉和山谬，三个15岁危地马拉少年决定逃离家园前往美国，在穿越墨西哥的旅程中，结识完全不会说西班牙语且身无分文的印第安男孩恰克。他们深信美丽新世界就在美墨边境的另一端，却没有想到残酷的现实正等着他们。以西班牙语和泽塔尔语播出，附中文字幕。