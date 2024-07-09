萧亚轩否认怀孕 曝一年半内动四次手术

（台北讯）44岁歌手萧亚轩两年前曾在金曲奖放话要回归歌坛，2023年8月加盟华纳音乐，并在同年11月重新站上舞台表演。不过时间流逝，她不但没有推出新专辑，演唱会也音讯全无。她神隐五个月后，竟有人曝她是因怀孕而消失。昨晚（8日）萧亚轩在脸书解释真正原因，自己因腿伤将进行第四次手术，是否会有第五次手术也还未知。

萧亚轩因练舞过度导致右腿髋关节骨折，前后动了三次手术，右脚打了四根钢钉，2023年11月复出首秀，自称是三年来走路最正常的一次。但在台上只是一个蹲下再起身的简单动作，行动起来仍然艰辛。近日却有人爆料她怀孕，并交了荷兰籍富二代新欢，频繁赴台照顾怀孕的她，而且一待就是半个多月。

对于《壹苹新闻网》的求证，萧亚轩连声否认：“没有，没有怀孕啦！”并承认目前单身，有约会的对象，但未进展到稳定交往。她也透露接下来腿部要进行第四次手术，对于突如其来的爆料相当无奈。

她随后在脸书发文：“一年半要动四次的手术，这是什么样的生活，只有我自己知道。这即将到来的第四次，钢钉拔出来再灌入骨浆，缝合恢复后再重新开始复健......会不会再有第五次，我不知道。”但她说自己不害怕，“因为我仍期待我站在台上的那天。”不少粉丝在贴文下留言，为萧亚轩加油打气。