被梁思浩暗指扮可怜 杨思琦怒回：无事搞事

（香港讯）梁思浩日前与江美仪及吴家乐主持节目《娱乐好好玩》时大爆自己当年“被人骗”，他指当年吴家乐曾为圈中楚楚可怜的小花出头，但后来才知道小花只是外表“梨花带雨”，实际只是演技好。梁思浩更点名指这位小花就是前港姐杨思琦。

梁思浩说吴家乐当年为杨思琦向剧组发声，因为当年以为她被同剧的女艺人欺负，但发现原来不是，吴家乐后来还要向剧组道歉。一开始梁思浩没有说出名字，只透露对方是香港小姐出身，现今很少在香港电视幕前演出，在中国也不见有很多工作。还曾发生了一件轰动全港的事，并称很多人都被她楚楚可怜的外表欺骗。

梁思浩说出一个关键线索，指该女星当时自称被欺负时，正拍摄一部由三位女星共同主演的剧集。有不少网民猜出他指的可能是由郭羡妮、佘诗曼及杨思琦主演的《无名天使3D》，而发生在杨思琦身上又轰动全港的事，似乎是指当年她未婚生女一事。

当年的确有传三女拍剧时有不和情况，当时有指郭羡妮、佘诗曼本身已多次合作，私下非常交好。两人被传合力排斥当时正上位的杨思琦，就连出席活动时都被指不跟杨思琦交流。由此，网民根据各种线索，很快就猜到是杨思琦，后来梁思浩直接公开是杨思琦“扮可怜”。

昨日（8日）杨思琦在社媒发文：“So funny ! 无事搞事， 你是什么人啊！？”虽然杨思琦没有直接说明自己说的是谁，但网民都纷纷留言指这个人就是梁思浩。杨思琦在帖文中还配以陈冠希的歌曲《战争》，宣战意味极浓。