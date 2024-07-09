Jennie疑室内抽烟 怼脸吐烟被网民举报

（综合讯）BLACKPINK成员Jennie常会在个人频道分享工作Vlog，其中的意大利篇被拍到疑似边化妆边抽电子烟的画面，有网民还特别向韩国驻意大利大使馆检举，引起网民热议。

韩媒报道，网民在昨日（8日）截下Jennie意大利Vlog其中一段并上传到社媒X，可见Jennie弯起脚坐在椅子上化妆，从侧后方拍的镜头疑似拍到她吸了一口电子烟后吐烟的画面，其他工作人员看起来也都很习惯的样子，并没有特别反应。

网民批评Jennie，并推测Jennie近期造访的意大利卡布里岛，应该是“案发地点”，因此透过国民请愿平台，督促韩国驻意大利大使馆调查并严厉处分。

不论在意大利或韩国都禁止在室内抽烟，网友看到Jennie疑似在室内抽烟的画面后便向大使馆检举。而目前Jennie被拍到疑似室内吸烟的画面已经从Vlog中被删除，网民对她在室内且和他人离很近的情况下吸吐烟十分反感。

Jennie经纪公司对此回应：“目前正在确认中，整理好后会发声明。”

（更新：今日（9日）Jennie所属经纪公司OA娱乐下午三时发布声明回应争议，Jennie承认室内吸烟的错误行为，也已亲自向可能受影响的现场工作人员道歉，“我们对这次事件感到失望的粉丝们道歉，也希望防止这种情况在未来再次发生。”）