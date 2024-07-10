赵今麦重生再遇张凌赫 怨偶变成甜蜜伴侣

度华年

可通过优酷应用、Viu应用和viu.com观看

一觉醒来发现自己回到20年前，你会如何重写自己的人生剧本？

由中国新一代小花小生赵今麦和张凌赫主演的中国古装剧《度华年》改编自墨书白小说《长公主》，6月26日于优酷上线，讲述相恨相杀的男女主角重生后对彼此改观、坠入爱河的故事。大夏朝长公主李蓉（赵今麦饰）与当朝首辅裴文宣（张凌赫饰）因政治联姻结为夫妻，最终因种种原因反目成仇，悲剧收场。两人咽下最后一口气，再睁眼时发现自己竟带着前世的记忆回到了20年前。李蓉与裴文宣重启人生之后想要改变前世的结局，过程中却重新发现彼此的优点，从相看两厌到成为最佳战友，最后破镜重圆。

《度华年》剧名取自李商隐《锦瑟》的诗句“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年”，制片人袁玉梅说，这部剧之所以叫“华年”而不叫“年华”，因为“年华”是一个人的时光称呼，而“华年”是一群人的青春时代。

首集进入剧情高潮

第一集开篇带观众进入剧情高潮。38岁的长公主李蓉病入膏肓，病榻前陪伴她的是苏家公子苏容卿（陈鹤一饰），而她此生最大的遗憾是没能与苏容卿在一起。李蓉最后死于中毒，临终认定是驸马裴文宣下毒，下诛杀令要驸马陪葬，断气前确认行刺成功，而裴文宣倒下之时得知自己遇害是李蓉下的令。

张凌赫第一集顶着胡子造型登场，饰演40岁的驸马裴文宣。（互联网）

李蓉再次睁眼时回到了风华正茂的18岁，那年她还未出嫁，重生的时间点恰好是选驸马之时。如同上一世，皇帝（于谨维饰）为她挑选了几个驸马人选，当中包括裴文宣，李蓉借春宴之名将几个驸马的人选与京城公子召进宫。

为避免重蹈覆辙，李蓉虽这一世不愿再嫁裴文宣，但另一方面她深知基于权谋和政治因素，驸马人选只能是裴文宣。有一幕，李蓉与裴文宣一起下棋，发现彼此的棋路跟从前一样，还走到前世两人最后一次下棋时的死局，这才恍然对方也带着上一世的记忆重生。

陈鹤一饰演的苏容卿是惊艳才绝的华京第一公子。（互联网）

剧中的另一名关键人物是陈鹤一饰演的华京第一公子苏容卿。苏容卿出身江南第一清流家族，从小天资聪颖，被教导以苏氏兴衰为人生最重要之事。前世苏家因卷入亲王谋反案，全族男丁被屠，虽然苏容卿被李蓉施恩救下，却始终难忘灭族之仇。有别于上一世，苏容卿这一世在李蓉和裴文宣相遇时出现，不仅如此，他之后在许多关键时刻都会现身……莫非重生归来的还另有其人？

重生情节制造和解契机

《度华年》剧情紧凑，前两集交代了男女主角的相恨相杀关系、双双死后一起重生，他们带着上一世的记忆互怼摊牌，达成不相往来的共识，无奈命运将两人牢牢系在一起，却也给他们制造和解的契机。

虽然过去以穿越为题材的影视剧不少，但男女主角一起穿越的桥段不常见，而且这对夫妻一起穿越之前已经貌合神离，为重生穿越题材增添矛盾与新意。首次合作的赵今麦和张凌赫组合颇为新颖，两名新生代颜值在线，不过看到第四集总觉得他们还是少了一点CP感（意指两人的般配度）。

有观众认为赵今麦太年轻，气场不足，撑不起复杂的宫廷权谋与情感纠葛的古装剧。（互联网）

赵今麦现就读于中央戏剧学院，近年剧作《在暴雪时分》《开端》《少年派》等收获亮眼口碑，但有不少网民认为她这次选了不太合适的剧本。她在《度华年》饰演的李蓉善于观察和权谋，不是一般的刁蛮娇俏公主，照理说智商在线的人设讨好，不过有观众认为21岁的赵今麦太年轻了，气场不足，撑不起复杂的宫廷权谋与情感纠葛的古装剧，而她所饰演的长公主给人一种“小孩在学大人过家家”的感觉。

张凌赫饰演裴文宣则少了一些戏剧的张力，初登场的裴文宣40岁，满腹城府、深谋远虑，但他的诠释过于平淡，即使是发现自己重生穿越的那一刻也表现冷静，看不出角色的情绪起伏或情感表达，演技仍有进步的空间。