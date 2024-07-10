金权黑幕 The King

Viu 已上线

双帅郑雨盛和赵寅成主演。朴泰秀（赵寅成饰）原是小混混，因目睹父亲被检察官羞辱，意识到权力的重要性，后来通过司法考试，踏上追逐权力之路。本来富有正义感的泰秀，当上检察官之后调查起一起性侵案，被前辈说服睁一只眼闭一只眼，并将泰秀拉拢到韩江植（郑雨盛饰）为首的势力圈。朴泰秀一步一步接近权力核心，在黑白两道之间呼风唤雨，岂料一夕之间从天堂掉到地狱，发现自己只是一颗棋子……

快手甜品大赛：烘焙决胜局 Sugar Rush The Baking Point

Netflix 10日上线

墨西哥烘焙竞赛节目。六对烘焙参赛者必须小心处理超大蛋糕和甜点，突破层层关卡，才有机会登上冠军宝座，将100万披索（7.5万新元）抱回家。

小贩新煮意

U频道 晚上9.00

节目跟随三名有着不同故事的小贩，看他们在创意顾问的协助下，展开品牌重塑计划和寻找现代化之路。

吃·东西2

8频道 晚上8.00

带你“品尝”各种火锅。重庆火锅注重火辣吃法豪放，四川火锅讲究麻辣鲜香，鱼头炉是移民南来的随机创意。叻沙火锅是一场跟时间较劲的美味竞赛，瑞士乳酪火锅据说是牧羊人研创的。辣椒乳酪火锅你吃过吗？

婚后事

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上8.00

主演：罗子溢、陈自瑶、黎诺懿。全剧分四部分，离婚、不忠、错爱和修复，探讨各种爱情与婚姻关系——暴烈与温柔、丑陋与美丽、虐心与疗愈、现实与浪漫。

跟着少女去露营 No Way Home

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 11日晚上10.30

为想去露营的人准备的露营指南。跟随少女时代的Sunny和孝渊从零开始学露营，寻找适合自己喜好的露营风格，出发前往一段发掘自我的旅行吧！嘉宾有秦禹、升勋、草娥、慧潾、Tiffany和徐玄。