娱乐吃瓜：新版“黄蓉”包上恩 最爱不是郭靖是洪七公？

读过金庸武侠名著《射雕英雄传》的人都知道，小说中的女主角黄蓉精灵可爱，和郭靖如金童玉女般匹配，又拜洪七公为师，师徒俩的互动生动有趣，也深得读者喜爱。

最新版的《射雕英雄传》剧集《金庸武侠世界》女主角包上恩接受《联合早报》专访，回答记者关于郭靖和洪七公的问题后，让记者意外发现对她来说，洪七公竟然比郭靖“重要”！

记者问，如果她必须经历一遍小说里的经历，她会选择哪一段？她回答：“哗，这个问题！黄蓉的人生好精彩，真的好难选。如果一定要选的话，先选和洪七公拜师学武艺的部分吧！”她也不隐瞒私心：“提升一下‘武功’水平，以后再拍打戏就可以超水平发挥了，哈哈！”

《金庸武侠世界》将《射雕英雄传》故事再度搬上荧幕。（互联网）

记者又问，如果有机会在小说中选择一个人物，在现实中共度一天，她会选择谁？她的选择还是洪七公！她说，小说中黄蓉与洪七公游山玩水、逛吃逛吃的日子，放到现在就是旅行博主！加上洪七公又有超凡武功，路见不平，可以随时行侠仗义，让包上恩特别倾心。

洪七公在小说中不但教黄蓉打狗棒法，也传授郭靖降龙十八掌，让两人的武功飞跃般增进。说起黄蓉全靠做得一手好菜，让“吃货”洪七公一步步掉入收徒的陷阱，无法自拔。包上恩说，她想当洪七公，也是为了“体验一把黄蓉做的菜”。

滔滔不绝谈对黄蓉的喜爱

谈到对金庸作品的印象，包上恩说：“金庸先生的作品伴随着很多人长大，不同年龄段的人都看过不同版本的金庸剧，大家好像永远都看不腻，都能常看常新。我觉得他最厉害的一点，是把人物群像塑造得特别鲜活，输出了很多普世哲学和做人道理，他对于江湖侠义和家国大义的推崇也非常震撼人心。”

她也说，她喜爱的金庸小说人物非常多，黄蓉就是其一。这一次有幸扮演，她形容黄蓉：“聪明伶俐、智计无双，古灵精怪是她的代名词，而且情商也很高，在为人处事这方面很有自己的一套。她掌握的诗词典故、五行术数，对于当下年轻人也是充满教育意义的。”

包上恩形容自己扮演的黄蓉聪明伶俐、智计无双、古灵精怪，情商也很高。（互联网）

记者问她为角色做了哪些准备，她透露：“我重读了《射雕英雄传》，也看了以前经典版本的电视剧。黄蓉身负多种武学，也有很多武打戏的高光时刻。打戏对我来说还是很有挑战的，而且我们这部剧的导演对于打戏的要求比较高，所以在开机之前，我认真花时间做了很多武术和体能方面的训练。”

谈到对黄蓉的喜爱，她滔滔不绝：“黄蓉的人设非常立体，也是成长性比较强的人物，在整个拍摄的过程中，我觉得自己跟着黄蓉一起成长。前期，她受到黄药师和桃花岛生活环境的影响，有些任性刁蛮，常捉弄人，但她做事有底线，是一个很善良的人。后来闯荡江湖，她渐渐懂得人情世故，懂得理解和宽容，更晓得民族大义。”

与黄蓉一样“一路更新生命体验”

包上恩还分析了黄蓉与自己的共同点：“这种一路更新生命体验，不断学习成长的状态，跟我这几年的经历是有一些相似的。”

至于最难忘的一场戏，她说：“是黄蓉施展打狗棒法，接任丐帮帮主的一场戏吧，这是黄蓉的一个重头戏，打狗棒法本身打起来就很帅，演到这里时我的内心是热血沸腾的，切身感受到黄蓉身上的那种成长性与责任感。”

包上恩（右）扮演黄蓉，与此沙扮演的郭靖是一对金童玉女。（互联网）

之前扮演郭靖的此沙告诉《联合早报》，他觉得包包（包上恩的昵称）和蓉儿（黄蓉）很像，聪明灵动，“虽然她的年纪比我小，但是在现场沟通的时候并不会有这种感觉。她是一个很有想法的优秀演员，这次是非常愉快的一次合作。”

包上恩也说和此沙的合作非常舒服：“他的性格非常踏实、认真，好相处，还有不俗的武术功底，和他合作感觉非常有默契和安心。”

《我是女演员》结束后表现最佳选手

2021年，江苏卫视与优酷推出女性演戏选秀综艺《我是女演员》，包上恩是其中一名选手。当时节目内容曾爆出争议，男导师在节目中的举动被指像在选妃。节目虽然反应平平，但至少有八名选手后来顺利入行，并争取到演出剧集机会。

包上恩就是其中一人，且应该是目前最出位的选手。事缘《金庸武侠世界》备受关注，而她又是女主角，自然更受瞩目。

包上恩（左一）出身自选秀节目《我是女演员》。（互联网）

对此她说：“其实我拍戏的时间不算长，我在演员这个行当里还是新人，还有很多需要学习的地方。能够通过角色被大家认识和喜欢，我很珍惜这份幸运，希望未来能把更好的作品和更好的自己带给大家。”

演过黄蓉的女星如米雪、翁美玲、朱茵、林依晨、周迅，都或多或少从角色中提取了能量，且看包上恩又能获得多少。

包上恩因演出黄蓉而备受关注。（互联网）

观众可以通过星和视界的Asian+ VOD随选收看《金庸武侠世界》。

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