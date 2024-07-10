郭晋安否认对前妻见死不救 强调家中没有痰罐

（香港讯）郭晋安与前妻欧倩怡在5月宣布在两年前已分居，正式结束近18年婚姻。郭晋安7月9日在机场某酒店为无线新剧《金式森林》拍摄大型慈善晚会戏份。记者问他，拍摄剧中与陈晓华分开的戏份时，是否会勾起离婚的不快事？他说：“没，演戏归演戏，分得很清楚。

（是否已经放下？）没事，其实对我没影响，过去的已经过去，希望继续向前，为前面的生活努力，努力工作。”

郭晋安（左）和欧倩怡此情不在。（互联网）

郭晋安拒回应欧倩怡指责

欧倩怡日前接受杨诗敏网上节目访问提到四年前，曾患了一场大病险死去。当时她一直发烧，呼吸困难，更出现失禁情况，之后更晕倒。醒来时头塞进痰罐，被枕边人漠视，没有协助送院。对于被指“见死不救”，郭晋安则说：“不是真的事不想说，唯一可以说的是，我家中房间不会有痰罐。

（这件事是欧倩怡亲口说的）是啊，不是真的就不用说了。（是否会想问欧倩怡为何如此说？）不会，因为大家已经分开了，各有各的生活，很难控制人家说什么，在娱乐圈已经适应了如何不高调回应。（是指欧倩怡虚构出来的？）你去问她啊。

欧倩怡之前一番言论惹争议。（互联网）

（网民说她忘本）不想评论。（欧倩怡说在玩交友应用，你会试一下吗？）别人的事我不评论，我相信缘份，不相信人到了某个阶段就会停止生活，任何事都可以发生。（那你会不会试一试交友应用？）其实我很白痴的，电子的东西不是很熟悉。（会不会不想再提以前的事？）大家不提就不提咯，向前看努力追求更好的生活，同时也为了孩子。”他透露，迟些会陪伴到英国念书的儿子开学。