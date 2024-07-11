脱北逃生连环杀人 都是人心在作祟

绝地逃生

Escape（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：上世纪90年代，倒数退役的朝鲜兵任圭南（李帝勋饰）密谋脱北，岂料被同侪金东赫（洪思彬饰）发现，计划生变。没放弃脱北的任圭南只能随机应变，却在逃离时被保卫部军官李现尚（具教焕饰）盯上并展开生死追击。

短评：典型猫和老鼠的绝地追击故事，精彩之处在于任圭南如何在接踵而来的危急时刻，脑筋急转弯见机行事，冒险踏出无法预知后果的下一步。从片中领会到计划赶不上变化的真理，也意想不到地从任圭南口中收获励志佳句：“至少我可以失败。”别被失败牵绊而不尝试，倘若能从中学习，犯错或失败都不可怕，怕的是连失败的机会都不给自己。

李帝勋（右）在《绝地逃生》中被具教焕（左）追击。（嘉华院线提供）

看李帝勋拼死奔向韩国边界，会为他紧张和打气。故事着重在逃亡戏，任圭南的角色刻画，少了收买人心的不得已与迫切感，看戏时只能仰赖对于朝鲜生活疾苦的皮毛常识同情角色，削弱了代入感。韩语对白，附中英文字幕。（文｜陈秋雁）

长脚怪

Longlegs（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★★★

故事：FBI女探员哈克（Maika Monroe 麦卡梦露饰）奉命调查悬而未决的连环杀人案。所有案件的共通点包括：一、每个发生命案的家庭都有一个过生日的女儿；二、命案现场无外人闯入的痕迹；三、现场有一个与真人大小的瓷娃娃。随着调查展开，哈克发现自己与嫌犯（Nicolas Cage 尼古拉斯凯奇饰）有着不寻常的联结。

短评：好莱坞暗黑系惊悚片。海报上打着“近10年来最恐怖电影”的宣传标语吸引眼球。到底有多恐怖？当中不乏血腥场面，也有若隐若现的魔鬼，与其说它吓人，更多是让人不安。这种不安感，比恐怖片惯常出现的突发惊吓（jump scare）高几阶。

麦卡梦露在《长脚怪》饰演调查连环杀人案的FBI探员。（邵氏机构提供）

故事以女主角查案的过程推进，交织现今命案与她的童年记忆，经过一番抽丝剥茧后，她才惊觉自己是解铃人。情节转折不错，今昔双线叙事分明，视觉语言强烈，诡异氛围营造得好，一些对白具调侃意味，有点幽默。

不得不提凯奇。他在戏里“荡然无存”，这是称赞。他诠释跟连环命案脱不了关系的瓷娃娃制造师，面色极白，行径癫狂，完全看不到本人的影子。若没看卡司名单，也许根本认不出他。英语对白，不附字幕。（文｜蔡欣盈）

MaXXXine（R21）

娱乐性★★☆／艺术性★★

故事：渴望成名的玛克辛（Mia Goth 米娅高斯饰）不甘只当成人电影女星，她成功试镜一部有话题性的好莱坞恐怖片续集后，终于迎来事业上的突破。不料，她却被牵扯入一起连环杀人案中，不堪回首的过去此时也找上门来。

米娅高斯（左）在“MaXXXine”中，饰演为了成名不惜代价的成人电影女星。（The Projector提供）

短评：电影捕捉上世纪80年代好莱坞的五光十色与复古氛围，也拍出毫不手软血腥残暴的杀戮，假如不是杀戮片爱好者，或许会受惊。

这部片是擅长恐怖片的美国导演Ti West执导兼编剧的三部曲电影最终篇。首两部在2022年推出，“X”讲述玛克辛在1979年成为一起农场连环杀人案的唯一幸存者，“Pearl”则是前传故事，刻画农场主人在上世纪30年代的变态经历。此片是“X”的续集，故事设定在1985年的洛杉矶，高斯二度扮演玛克辛，诠释为了成名不惜代价的极致疯癫，有说服力。

导演认为，掌握三个故事的脉络固然好，但三部片其实可独立观看。我没看首两部，稍感觉故事没有交代缘由，也觉得片中触及的女性主义不汤不水，画蛇添足。英语对白，不附字幕。（文｜陈秋雁）

塔罗牌

Tarot（M18）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：讲述三个跟塔罗牌预言有关的惊悚故事。《圣诞老公公来访》的主人翁是一名单亲妈妈（曹汝贞饰），她在打工时接到女儿打来的视讯电话，聊着聊着，发现画面有异样；《回家》中的出轨人夫（高圭弼饰）邂逅行径诡异的德士司机，经历了曲折离奇的一夜；《请帮我丢掉》的外送员（金珍映饰）被女顾客爱慕，某日他在女顾客的垃圾中找到血淋淋的不明物体。

曹汝贞在《圣诞老公公来访》诠释努力赚生活费的单亲妈妈。（邵氏机构提供）

短评：这部韩片的片名让我以为它是灵异鬼片，结果全片无鬼魂出没。人心有鬼，人才是鬼。

从恋综出道的金珍映，献出大银幕处女作。（邵氏机构提供）

导演是导过韩剧“Missing 9”、“High Class”的崔秉吉。电影由三个故事组成，论转折点，曹汝贞主演的《圣》最强，我没有猜到结局。若用一句话概括个别故事，《圣》是“可怜妈妈的可怜事”，《回》是“与恶之间的零距离”，《请》则是“好血腥好恶心”。《请》主角金珍映（Dex）参与恋综《单身即地狱》后踏入演艺圈，这是他演的第一部电影，表现及格。韩语对白，附中英字幕。（文｜蔡欣盈）