本周点赞：李善均遗作引缅怀 韩式灾难片无惊喜

寂噤计划 Project Silence（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

李善均（左）和童星金秀安的父女情，为这部灾难惊悚片增添温情。（Encore Films提供）

故事：一片浓雾中，一群人被孤立在即将崩塌的机场大桥上。这时，“寂噤计划”军用实验犬在秘密运送中被释放，桥上所有幸存者都成为它们攻击的目标，情况一发不可收拾，大家命悬一线。前往机场的青瓦台安保室行政官（李善均饰）、拖吊车司机（朱智勋饰），以及负责寂噤计划的研究员（金熙元饰）等奋力求存躲避猎杀，为寻找一线生机而奋斗。

影评：这部动作灾难片最大的卖点，是去年因涉丑闻轻生的韩国资深演员李善均。《寂噤》是他离世后即将上映的遗作之一。他最后的遗作为《幸福的国家》（The Land Of Happiness）。

李善均去年有两部电影登上第76届康城影展，一部是他和郑裕美主演的心理惊悚片《鬼梦游》（Sleep），另一部就是《寂噤计划》，入围了影展的“午夜展映单元”。

《寂噤》卖点多，首先是电影高达304亿韩元（约3000万新元）的天文数字制作费，其中四分之一的费用都砸在Dexter Studios（曾制作《与神同行》）的特效上；影片主要制作团队来自《白头山：火山浩劫》和《机密同盟2》；剧本找来夯片《与神同行》导演，也是《尸杀列车》编剧的金容华执笔，他同时担任《寂噤》的监制，影片招牌上的金字擦得闪亮亮。

狂犬设定欠力度

据说《寂噤》灵感来自导演金泰昆在一次徒步旅行中，被野狗追时面临极度恐惧的个人经历。因此他在片中将人类最熟悉，并视为最忠诚伙伴的狗儿，化身成最具威胁性的恐怖象征，而非传统灾难片中常见的不明生物，这样反其道而行的处理手法，是优点也是缺点。

好，是视角切入点较另类，借用遭恶意变种成杀人武器的“吃人变异军犬”，对人类展开报复反扑，间接带出人性对权力的贪婪与残忍。

不好，是大家已经对银幕上千奇百怪各类可供想象或无以名状的凶猛怪物、嗜血妖孽、变种异形等，“宠溺”到近乎疲劳麻木时，要把天性纯善的狗狗变成可怕的噬人魔，有欠力度。大家已经将这类片种的夸张视为平常，因此用狗狗当主角，惊险厮杀程度的说服力整个弱掉。

从逻辑角度推演来看，狂暴的猎犬意外逃窜攻击平民，人类突然变成一群急智不足，只会逃逸的生物，少了为求存而反抗的合理性。

亮点是李善均与女儿互动

《寂噤》具备一部韩式惊悚灾难片应该有的SOP（模式规格），四平八稳无功无过。但以3000万元大制作的格局来说，稍嫌差强人意。电影最大“亮点”，是已故李善均和片中女儿的互动，当年在《尸杀》中和孔刘对戏的小演员金秀安已亭亭玉立，在片中演技自然，和老戏骨李善均飙戏无违和，演绎父女情亦是她的拿手好戏。朱智勋饰演的摆烂流氓吊车司机，披着一头嬉皮长发，也让人有些惊喜。

聊这部戏，离不开对李善均这名出色演员的缅怀。他去年携一家大小出席康城影展时曾透露：“康城影展的首映时间是他们（两个孩子）平常的睡觉时间……但他们都说很有趣很好看，这让我感到很安心，儿子们还说会跟朋友推荐。”言犹在耳，天人永隔。

本地发行片商透露，去年出席康城影展时，曾在现场看到李善均一家其乐融融，时隔一年却物是人非，不免让人唏嘘。