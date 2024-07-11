步入花甲之年，李南星劝诫年轻人“2要1不要”。明年迎来入行40周年的他，筹划到中国上海举办数百人的粉丝聚会。

李南星在新剧《异家人》片场接受《联合早报》访问。他将在2024年11月步入花甲之年，走过起起落落的他，必有一番体会。记者请他跟年轻人分享人生贴士，内容总结为三点：

一、要记得规划未来，思考五至十年后想达成的事和想过的生活

李南星说：“我当年没有规划，以为什么事情都会船到桥头自然直，所以没去想那么多。当时也没有所谓的资源，我都是单枪匹马去做事的，因此碰了很多钉子，遇到很多不同的事，跌跌撞撞这样走过来的。”

他强调：“出来打工，步入20到30多岁的阶段时，真的要去规划五至十年后的人生，一定要。”

二、要做自己喜欢的事

李南星告诉记者，他遇过很多无法学以致用的大学毕业生和硕士生，“我问他们当初为什么要读某个科系，有人说，想要有多一个身份，却又不喜欢所读的，内心觉得空虚，有人则是为了满足家人而读。”他提醒年轻人不要轻易放弃兴趣，也不要过于强迫自己做不喜欢的事。

李南星的青春与演艺圈交织。后悔进入演艺圈吗？他说，珍惜自己的经历，“我是比较慢热的，所谓慢热，是指我进演艺圈只是为了找一份稳定的工作，就是这么简单。演艺方面的兴趣是慢慢地培养出来的，我没有这么快开窍。”

他提及，月前跟中国粉丝聚会时，有人拿出他入行初期的演出画面给他看，“我现在当然可以演得比当年好，但以前那种憨憨的演出，也让我有很多回忆。”

三、不要单枪匹马做事

李南星说：“千万不能够单枪匹马，要讲究团队精神。没有一个人是全能的，很多东西都要靠辅助。”他以拍戏为例说，台前幕后都必须交流，而不是一个人说了算，盲目地跟着一个人的想法走。

他笑说，初入行时曾跟资深艺人讨论一场戏的演出方式，遭对方以带杀气的眼神回应，“所以有一阵子我就不讲了，怕讲出来会得罪人啊。”

2025年3月赴上海办粉丝聚会

李南星3月底到上海与70名中国大陆粉丝相聚。他有意在2025年3月召集新马粉丝到上海欢庆祝他入行40周年。公司人员已开始跟旅行社洽谈承包，盼为新马粉丝谈得最实惠的旅游价钱。

他说：“上一次在上海办影迷见面会，反应非常好，但那个场地比较小，容纳不了太多人。这一次想让新、马和中国粉丝聚在一起，办300至500人的聚会。也可以带新马粉丝逛逛上海。”

时隔两年再演单亲题材新剧

继2022年的《亲家，冤家做头家》后，李南星时隔两年再演新剧《异家人》。该剧监制是邬毓琳，故事人是谢俊源和张瑂纭，剧集12月底播出。

李南星被《异》的单亲家长题材吸引，他扮演单亲爸爸，初期因赚钱忽略了孩子的心灵需要，后来失业，有更多时间跟孩子相处，亲子问题浮出水面。扮演他前妻和儿子的，分别是郭妃丽和翟思铭。

李南星时隔两年再演本地剧。（白艳琳摄）

李南星觉得，现今亲子问题不少，包括亲子沟通不良，孩子宁可对着手机也不跟家人分享心事，家长一昧地提供物质上的需求而忽略孩子的心灵层面等。

戏外的他不是家长，但知道在新加坡育儿的花费高，若孩子想出国念书，又是一笔钱，“我有一个50多岁的朋友，兼做两份工，儿子在英国读书，开销一年7万多，不赚钱怎么供？这个朋友就是没有提前规划生活。”