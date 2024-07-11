张艺兴演唱会前“脖子疼”为母庆生口误引笑声

张艺兴（Lay Zhang）在吉隆坡演唱会开始前直呼“脖子疼”，直言送给《联合早报》新闻标题：“Lay演唱会前脖子落枕”，还说如果摇不起来，请粉丝多多见谅。不过记者看完演唱会后，还是被他卖力精彩的舞蹈演出折服。

今年是张艺兴出道12周年，他发布了首张全英语专辑“Step”，同时开启同名世界巡演。第四站于7月10日晚上来到吉隆坡，粉丝们纷纷穿着张艺兴的应援色——紫色系服装出席。记者受邀前往采访，踏入一片“紫色人海”，一起见识“Abang Lay”（马来语：哥哥）的舞台魅力。

粉丝们身穿紫色系的衣服，放眼望去一片紫海。（张艺兴工作室提供）

演唱会开场，张艺兴骑着一头羊，唱着嘻哈风格的“Sheep”，唱完就开始玩谐音梗，“你们知道为什么把羊带过来吗？”在座贝壳（张艺兴粉丝名称）都熟知他的经典谐音梗，大声回应：“骑羊强！”接着他继续丢梗，说：“请大家允许我Lay（谐音：累）了，躺一下。”然后直接侧躺在舞台和粉丝们对话。

好笑的是，当日是张艺兴妈妈的生日，他在台上为她庆生，但不小心口误说成，“我妈今天生下我”，变成给自己庆生，但他浑然不觉。尽管疑惑的粉丝们在台下异口同声喊：“哈？”“不是啦！”“说错啦！”试图提醒张艺兴，但他到最后都没发现口误，令全场发笑。

追梦路上最感谢粉丝

张艺兴演唱会前接受《联合早报》访问时，被问追梦路上最难忘的时候，思索片刻后，选择感激一直支持他的粉丝。他说：“我虽然不认识每个人，但他们还能给我这么大的支持。希望可以跟他们完善这百分之百的步伐之旅，我的九十九步，加上你的一步，我们就可以完成。”

演唱会上他以吉他弹唱经典华语歌曲《对面的女孩看过来》，稍改歌词“原来每个贝壳都不简单”、“贝壳们的心思都很奇怪”，就把现场5000粉丝撩得心花怒放，尖叫一片。他还走下台围着观众席走一圈，粉丝们赶紧站起来想近距离目睹偶像风采。

不少粉丝在演唱会前一日拍到张艺兴在吉隆坡夜市用餐，还亲切合照。演唱会后也有粉丝等他收工，并在社媒分享拍到他特意绕到粉丝面前道别的画面。

为《传说》加入手语动作

演唱会中让记者惊喜的是，在每个篇章之间播放的影片颇有精致的电影风格。而且舞台上的道具除了开场的羊，还搬出三角钢琴、吉他现场弹唱。张艺兴的歌曲大多有复杂的编舞，虽然他在访问时感叹：“脖子疼可能‘摇不动’”，还特意请了按摩师在后台按摩脖子。不过据记者在场观察，充满力量的舞姿让人感觉他对舞台的用心，看不出脖子疼的痕迹。

张艺兴台上充满力量的舞姿让人感觉到他对舞台的用心。（张艺兴工作室提供）

特别的是，他在“Human in You”和《传说Legend》中加入手语动作，他和手语老师亲自用手语演示歌词。《传说Legend》是张艺兴和成龙主演电影《传说》的主题曲，改编自电影《神话》的原曲。

他现场验收粉丝是否记得手语动作，说：“那我来唱，你们来做啊。”结果唱不到一句，他便了解粉丝们“短暂”的记忆力，“好我知道了，大家还有很多空间可以提升。”再次引起粉丝大笑。