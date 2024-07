娱乐吃瓜：当年比爸爸红 亲子韩综的萌娃长大了

那些年我们追看的孩子们长大了!还记得韩国亲子综艺节目《超人回来了》(The Return of Superman) 的宋一国(Song Il-guk)和他的三胞胎吗?好久不见的父子四人,早前录制刘在锡的《刘Quiz On The Block》访谈节目,预告片曝光三胞胎身高几乎追平宋一国的样子。早报娱乐在Instagram(@zaobaosg.entertainment)转发该预告片,吸引高达530万的观看率,也掀起《超人》迷的回忆杀,纷纷惊叹留言:“长大了”,“长高了”,“我看着三胞胎长大!”

仍在播映中的《超人》2013年在韩国开播,节目拍摄星爸们独立照顾孩子48小时,节目6月中迎来新主持人崔智友(Choi Ji-woo)。另一档亲子韩综《爸爸,我们去哪里?》(Dad!Where Are We Going?)也在同一年播出,节目记录几位星爸与子女到村庄进行两天一夜的旅行,虽然仅两季就收尾,不过吸引中国、越南、俄罗斯和日本翻拍。

这两档节目皆以星爸与孩子的相处吸睛,内容逗趣、温馨又感人,不只为星爸加分,超可爱的“童星”们也让韩国及海外观众跌入“萌坑”,每星期满心欢喜追看。一眨眼11年过去了,一起来看看当年几个高人气的萌宝长大后的近况。

三胞胎→成熟小哥

宋一国的三胞胎大韩、民国和万岁2014年到2016年参与《超人回来了》录影时,还是需要爸爸贴身照顾的小不点,如今已暴风式长大,是懂得体恤爸爸的12岁小帅哥。父子四人上《刘Quiz On The Block》,久违的合体亮相让该集节目创下收视新高。

宋一国(左二)和12岁的三胞胎大韩(右二)、民国(右一)和万岁(左一)早前参与《刘Quiz On The Block》录影。(取自《刘Quiz On The Block》IG )

大韩、民国和万岁的身高分别是173、175和172公分,是学校数一数二的“高人”。刘在锡说老幺万岁最像宋一国,老大大韩闻言“一箭双雕”取笑爸爸和弟弟“不只样子像,(指着肚腩说)就连这里也像!”

谈及三胞胎的梦想,万岁立志考上在艺术领域突出的首尔弘益大学专攻美术。他也爆料老二民国希望考上在当地属于名校的韩国科学技术院,结果被民国打脸:“那不是梦想。这是当今的社会问题,大家觉得只要上大学就成事了,八字还没一撇呢。”

不只民国小小年纪就展露成熟思想,大韩感慨父爱的肺腑之言,想必也让观看节目的“姨母们”既感动又骄傲。大韩说:“如果没有我们,爸爸应该能拍摄更多不同的剧集。之前因为民国想吃雪糕,在彩排音乐剧的爸爸就买雪糕赶回家。”

当年超可爱的三胞胎已经是小帅哥了。(互联网)

“24孝奶爸”宋一国与三胞胎舐犊情深,不觉得自己为孩子牺牲了事业。“家庭在我的生命中是优先。我的人生目标是:一,当妻子的好丈夫;二,成为孩子们引以为傲的父亲;三,忠实处事。”

他庆幸没有因为工作而错过三胞胎的成长,觉得能陪伴他们长大是极为珍贵的礼物,“如果说没有苦处那是骗人的,但我肯定没有后悔(选择照顾孩子)”。

宋一国坦言,继2016年的古装剧《蒋英实》后没有作品是因为自己发福身材走样。

混血兄弟→体坛小将

Sam Hammington(中)和两个儿子William(右)及Bentley(左)当年拍摄《超人回来了》。(取自Sam Hammington IG)

另一对通过《超人》而火出圈的父子,是2017年至2022年参与节目的澳大利亚籍艺人Sam Hammington及两个儿子William和Bentley。William拍摄《超人》时才100天大,弟弟Bentley则一出生就上节目。这对混血儿兄弟随着节目一集一集成长,小哥哥William照顾弟弟有担当又可爱的样子,圈粉无数。

现在七岁的William是体坛小将,除了会滑雪和溜直排轮,也是儿童足球队的球员。他和六岁的弟弟Bentley也同属儿童冰球队Blitz,分别是中锋和守门员。

哥哥William(左)和弟弟Bentley(右)是冰球队分别是中锋和守门员。(取自Sam Hammington IG)

两个萌娃因为《超人》赢得超人气,节目亮相和广告拍摄陆续有来,父子三人在2022年还到菲律宾举行粉丝会。Sam Hammington曾在访问中说,孩子们不知道自己赚了多少钱,但他们的出镜酬劳都存入各别银行户口,他计划在儿子们20岁时给他们意外惊喜。

小胖娃尹厚→长腿学霸

韩国“国民爸爸”成东镒(Sung Dong-il)先后带着八岁长子成俊和六岁次女成彬拍摄《爸爸》;歌手尹敏洙(Yoon Min-soo)和六岁儿子尹侯也一样参与两季节目。转眼10年,尹侯和成彬今年6月底出席河正宇(Ha Jung-woo)、吕珍久(Yeo Jin-goo)和成东镒主演的电影《劫机》(Hijack 1971)首映礼时难得合照,两人可爱依旧,稚气中流露少男少女的青涩。

尹侯(左)和成彬(右)日前出席韩国电影《劫机》的首映礼时合照。(互联网)

当年胖嘟嘟的萌宝尹侯,现在是18岁的185公分长腿学霸。刚过去的6月对他而言悲喜交集,父母宣布离婚,但他高中毕业并获美国高校北卡罗来纳大学(University of North Carolina)录取。尹侯曾在2022年底推出单曲“December’s Spring”,嗓音赢得赞美。

尹侯(左)和爸爸尹敏洙(右)上《爸爸,我们去哪里?》(上图)时才8岁,转眼已经18岁了(下图)。(互联网、尹敏洙IG)

成东镒女儿→芭蕾舞蹈员

16岁的成彬女大十八变,现在是芭蕾舞蹈员,今年还参加了舞蹈比赛。成东镒2021年受访时曾透露,因为家里没装电视,所以每当赵寅成、孔晓振、D.O.都敬秀、李光洙和朴宝剑这些大明星到家里来时,成彬都把他们当成一般的叔叔阿姨,反而BTS的V是成彬的粉丝,曾从日本寄了一箱零食给她。

和爸爸成东镒一起录制韩综(左图)的成彬日前出席他的电影首映礼(右图)。(互联网)

18岁的成俊当年在节目中显得文静乖巧,总捧书看而得“成书生”的昵称。他长大后也一样,成东镒说儿子兼顾课业与补习班,“个性就是不爱抱怨,该做的事即使辛苦也会去做,跟小时候一样”。成俊几年前考入韩国著名的高中,成东镒当时特地给儿子的补习老师送了花篮致谢。

成东镒和一对子女成俊和成彬录制两季的《爸爸,我们去哪里?》。(互联网)

你当年是哪一个节目的狂粉,又跌入哪一对星爸和“童星”的坑?通过电邮(zbentertainment@sph.com.sg)、Whatsapp(90171900)或到早报娱乐Instagram账号(@zaobaosg.entertainment)留言告诉我们。

更多娱乐吃瓜内容,请浏览专页。