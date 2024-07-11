娱乐吃瓜：当年比爸爸红 亲子韩综的萌娃长大了

那些年我们追看的孩子们长大了！还记得韩国亲子综艺节目《超人回来了》（The Return of Superman） 的宋一国（Song Il-guk）和他的三胞胎吗？好久不见的父子四人，早前录制刘在锡的《刘Quiz On The Block》访谈节目，预告片曝光三胞胎身高几乎追平宋一国的样子。早报娱乐在Instagram（@zaobaosg.entertainment）转发该预告片，吸引高达530万的观看率，也掀起《超人》迷的回忆杀，纷纷惊叹留言：“长大了”，“长高了”，“我看着三胞胎长大！”

仍在播映中的《超人》2013年在韩国开播，节目拍摄星爸们独立照顾孩子48小时，节目6月中迎来新主持人崔智友（Choi Ji-woo）。另一档亲子韩综《爸爸，我们去哪里？》（Dad！Where Are We Going?）也在同一年播出，节目记录几位星爸与子女到村庄进行两天一夜的旅行，虽然仅两季就收尾，不过吸引中国、越南、俄罗斯和日本翻拍。

这两档节目皆以星爸与孩子的相处吸睛，内容逗趣、温馨又感人，不只为星爸加分，超可爱的“童星”们也让韩国及海外观众跌入“萌坑”，每星期满心欢喜追看。一眨眼11年过去了，一起来看看当年几个高人气的萌宝长大后的近况。

三胞胎→成熟小哥

宋一国的三胞胎大韩、民国和万岁2014年到2016年参与《超人回来了》录影时，还是需要爸爸贴身照顾的小不点，如今已暴风式长大，是懂得体恤爸爸的12岁小帅哥。父子四人上《刘Quiz On The Block》，久违的合体亮相让该集节目创下收视新高。

宋一国（左二）和12岁的三胞胎大韩（右二）、民国（右一）和万岁（左一）早前参与《刘Quiz On The Block》录影。（取自《刘Quiz On The Block》IG ）

大韩、民国和万岁的身高分别是173、175和172公分，是学校数一数二的“高人”。刘在锡说老幺万岁最像宋一国，老大大韩闻言“一箭双雕”取笑爸爸和弟弟“不只样子像，（指着肚腩说）就连这里也像！”

谈及三胞胎的梦想，万岁立志考上在艺术领域突出的首尔弘益大学专攻美术。他也爆料老二民国希望考上在当地属于名校的韩国科学技术院，结果被民国打脸：“那不是梦想。这是当今的社会问题，大家觉得只要上大学就成事了，八字还没一撇呢。”

不只民国小小年纪就展露成熟思想，大韩感慨父爱的肺腑之言，想必也让观看节目的“姨母们”既感动又骄傲。大韩说：“如果没有我们，爸爸应该能拍摄更多不同的剧集。之前因为民国想吃雪糕，在彩排音乐剧的爸爸就买雪糕赶回家。”

当年超可爱的三胞胎已经是小帅哥了。（互联网）

“24孝奶爸”宋一国与三胞胎舐犊情深，不觉得自己为孩子牺牲了事业。“家庭在我的生命中是优先。我的人生目标是：一，当妻子的好丈夫；二，成为孩子们引以为傲的父亲；三，忠实处事。”

他庆幸没有因为工作而错过三胞胎的成长，觉得能陪伴他们长大是极为珍贵的礼物，“如果说没有苦处那是骗人的，但我肯定没有后悔（选择照顾孩子）”。

宋一国坦言，继2016年的古装剧《蒋英实》后没有作品是因为自己发福身材走样。

混血兄弟→体坛小将

Sam Hammington（中）和两个儿子William（右）及Bentley（左）当年拍摄《超人回来了》。（取自Sam Hammington IG）

另一对通过《超人》而火出圈的父子，是2017年至2022年参与节目的澳大利亚籍艺人Sam Hammington及两个儿子William和Bentley。William拍摄《超人》时才100天大，弟弟Bentley则一出生就上节目。这对混血儿兄弟随着节目一集一集成长，小哥哥William照顾弟弟有担当又可爱的样子，圈粉无数。

现在七岁的William是体坛小将，除了会滑雪和溜直排轮，也是儿童足球队的球员。他和六岁的弟弟Bentley也同属儿童冰球队Blitz，分别是中锋和守门员。

哥哥William（左）和弟弟Bentley（右）是冰球队分别是中锋和守门员。（取自Sam Hammington IG）

两个萌娃因为《超人》赢得超人气，节目亮相和广告拍摄陆续有来，父子三人在2022年还到菲律宾举行粉丝会。Sam Hammington曾在访问中说，孩子们不知道自己赚了多少钱，但他们的出镜酬劳都存入各别银行户口，他计划在儿子们20岁时给他们意外惊喜。

小胖娃尹厚→长腿学霸

韩国“国民爸爸”成东镒（Sung Dong-il）先后带着八岁长子成俊和六岁次女成彬拍摄《爸爸》；歌手尹敏洙（Yoon Min-soo）和六岁儿子尹侯也一样参与两季节目。转眼10年，尹侯和成彬今年6月底出席河正宇（Ha Jung-woo）、吕珍久（Yeo Jin-goo）和成东镒主演的电影《劫机》（Hijack 1971）首映礼时难得合照，两人可爱依旧，稚气中流露少男少女的青涩。

尹侯（左）和成彬（右）日前出席韩国电影《劫机》的首映礼时合照。（互联网）

当年胖嘟嘟的萌宝尹侯，现在是18岁的185公分长腿学霸。刚过去的6月对他而言悲喜交集，父母宣布离婚，但他高中毕业并获美国高校北卡罗来纳大学（University of North Carolina）录取。尹侯曾在2022年底推出单曲“December’s Spring”，嗓音赢得赞美。

尹侯（左）和爸爸尹敏洙（右）上《爸爸，我们去哪里？》（上图）时才8岁，转眼已经18岁了（下图）。（互联网、尹敏洙IG）

成东镒女儿→芭蕾舞蹈员

16岁的成彬女大十八变，现在是芭蕾舞蹈员，今年还参加了舞蹈比赛。成东镒2021年受访时曾透露，因为家里没装电视，所以每当赵寅成、孔晓振、D.O.都敬秀、李光洙和朴宝剑这些大明星到家里来时，成彬都把他们当成一般的叔叔阿姨，反而BTS的V是成彬的粉丝，曾从日本寄了一箱零食给她。

和爸爸成东镒一起录制韩综（左图）的成彬日前出席他的电影首映礼（右图）。（互联网）

18岁的成俊当年在节目中显得文静乖巧，总捧书看而得“成书生”的昵称。他长大后也一样，成东镒说儿子兼顾课业与补习班，“个性就是不爱抱怨，该做的事即使辛苦也会去做，跟小时候一样”。成俊几年前考入韩国著名的高中，成东镒当时特地给儿子的补习老师送了花篮致谢。

成东镒和一对子女成俊和成彬录制两季的《爸爸，我们去哪里？》。（互联网）

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