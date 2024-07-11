男星揭与翁美玲冥婚真相 公开向汤镇业道歉

（香港讯）由梁思浩主持的香港TVB电视灵异节目《直播灵接触》，月初播出的一集主题是“冥婚”，请来六壬师傅陈理一道长现身说法。为配合“冥婚”主题，节目甫开始，梁思浩重提2013年与已故艺人冥婚的事件，说：“这是不是我第一次做冥婚主题，以前在友台做过，友台为了搞噱头，跟记者讲我会跟一个已故艺人冥婚，搞到好大件事。”

原来2013年梁思浩在香港有线电视的灵异节目《怪谈》中，计划与逝世多年的翁美玲举行冥婚，惹来各界批评。翁美玲生前是TVB当家花旦，代表作包括1983年版的《射雕英雄传》里的黄蓉。

梁思浩相隔11年郑重澄清：“由此至终都没这件事，是（友台）当时高层想搞噱头，让大家留意节目。”他说自己被已故艺人的前男友大骂，这回在节目公开道歉：“好希望有机会跟你讲不好意思，我也想将这件事的真相说给你听，汤镇业先生，我欠你一个道歉，对不起，知道你当时很生气，我只可以讲当时人在江湖身不由己。”

陈理一道长在节目为大家讲解冥婚的历史和习俗时，分享一则冥婚案例：“有一对情侣找我，男方说自己被鬼搞，晚晚没得睡，被捏颈又推下床，后来查出原来是他前世的女朋友，战乱时男方死后投了胎，但女方却留在那里。”后来陈道长帮男事主和女鬼进行冥婚仪式，但事件仍未解决。“原来她（女鬼）觉得没正式娶她入门，最后男事主要拿个神主牌回家，摆在床头柜陪神主牌睡三日三夜。”

陈道长分享一则“原来死后离婚”否认案例：“有个坏男人整天打老婆，又整天拿自杀威胁要钱，有次真玩太大自杀了，之后不断搞女事主，最后要搞分梳（分手）仪式才解决那件事。”陈道长还公开分梳仪式当日的灵异照片，在烧祭品时明显见到火中有男事主的暴怒样，非常吓人。