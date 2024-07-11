尝过蝎子蜂蛹蚂蚁 刘谦益不敢吃炸黑蜘蛛

16种昆虫获准在本地上市，刘谦益年轻时尝试过蝎子、蜂蛹和蚂蚁，直言不敢吃炸黑蜘蛛，他嚷说：“好恐怖！”

食品局近日宣布，批准业者进口、制造和出售蟋蟀、蚕蛹、蚱蜢等16种昆虫食品。本地多家餐馆也积极推出了各式各样的昆虫美食。对此，《新明日报》找来三位本地艺人聊他们吃昆虫的经验。

刘谦益说尝试过蝎子、蜂蛹和蚂蚁，“蜂蛹是我以前在中国拍戏时，在当地一间煮炒档吃的，味道还不错，有一点像在吃热起司的感觉。蝎子和蚂蚁则是多年前在本地吃的，蝎子很像炸虾，但肉很少；蚂蚁则没有什么味道，所以吃了后也不会常常吃。最近我还看到电视有介绍吃炸黑蜘蛛，蛮大一只的，那个就好恐怖，我不敢吃。”

刘谦益表示以前比较年轻时充满好奇，所以就会想尝试野味，还在香港吃过三蛇羹。不过现在年龄大了，不敢吃这些比较特别的食物了，因为身体没有年轻时那么强壮，所以会担心身体接受不了，饮食上也会尽量少油少盐少甜。不过专业的刘谦益表示如果在拍戏或录制节目时有需要，他还是会吃昆虫。

金银姬读书时期喜欢吃蒸的蚕宝宝。（艺人IG）

曾觉得蚕宝宝好吃 金银姬现嚷“不敢吃”

金银姬（金姐）笑言：“免谈！”不过金姐表示自己在韩国读小学和中学时，校门口都有卖蒸的咖啡色蚕宝宝，“热乎乎的，还冒着烟，放学时我一定会去买一包来吃。当时觉得很好吃，一口咬下去还会爆浆，不过没有什么味道。”

过了这么多年，金姐回忆起再回去看到蚕宝宝食物时，直喊：“我的天呐，吞都吞不下去了！记得有一次电视台找我，请我和孙子一起到野外体验生活几天，我一想到在野外也许会要我们吃昆虫，我直接拒绝了。这两天我也有看到报章上关于昆虫美食的报道，现在我真的不敢吃。”

林昀憓吃过蚂蚁。（艺人IG）

林昀憓：想尝大麦虫 不敢吃蚱蜢

林昀憓吃过蚂蚁，她表示在还没吃之前当然会害怕，因为从来都没想过可以吃这些昆虫，“他们把蚂蚁油炸得非常酥脆，放在炒饭上，有点像炸葱酥的口感，可是单吃就没什么味道。那时在泰国旅游，可能是因为在旅游所以比较敢尝试，周边的朋友也想试试看，就叫了几道昆虫的料理，但其他的我不敢尝试。”

对于我国近期允许进口和出售的16种昆虫中，林昀憓最想尝试大麦虫和面包虫，因为好奇它们的味道会不会像大麦和面包一样。至于最不敢尝试的是蚱蜢，因为她本身很怕蚱蜢。

除了熟知的炸昆虫，林昀憓想要尝试昆虫甜品，“可能会有不同的口感和味道，也会让我比较容易接受，因为本身比较喜欢吃甜食。或者也可以把昆虫融入在零食当中，可以提高零食的营养成分像高蛋白质，会吸引到我。”

除了昆虫，林昀憓在印度尼西亚峇厘岛旅游时也喝过蛇酒，她表示味道就像一般的酒，没什么特别，但却是一个特别的体验，让她非常难忘。