首登大银幕演绎父女情 娜娜忆校园霸凌写信向父“求救”

第一次跃登大银幕拍方言电影演绎父女情，本地女星娜娜披露在校园曾遭受霸凌，难以启齿，就写信向父亲“求救”！

方言电影《乐园》是娜娜接拍的首部电影，她受访时告诉《新明日报》，因父母在家中说福建话，她能听懂，但说的流畅度是“有限公司”，偏偏她在《乐园》中除了英语，福建对白多达90％！

幸亏在片场有个现成的“师父”，那就是李国煌，“Mark哥根据剧本对白，一字一句念了录音给我，我就天天听着录音学说福建话，结果导演听了说，你怎么说话的语气那么像他（李国煌），哈哈。”

在《乐园》中，饰演娜娜“父亲”的正是李国煌，一个沉默的文盲父亲，深爱女儿却拙于表达，面对面说不出“我爱你”，娜娜有感，这正是她私底下与父亲的相处模式。

“国煌哥说话的语气太像我父亲了，呵呵。”

娜娜（图）在《乐园》中的“父亲”经营的纸扎店。（受访者提供）

《乐园》中的父女都以信笺倾诉牵挂（父亲由友人代笔），现实中，娜娜与父亲也写信！

娜娜忆述：“记得念中一时在学校遭遇霸凌，受到欺负，当时害怕得想退学，转到另一所学校，一心希望父亲为自己出头，回到家却不知从何说起，索性写信给爸爸。”但爸爸只教她怎么自保，让她独自解决问题，戏剧性的是，最终，她还与霸凌她的同学化敌为友。

后来飞到纽约攻读戏剧，在异乡一个人孤零零，娜娜与父亲通过手机保持联系：“爸爸用的是旧款手机，但他为了我学习怎么录音跟我说话，那种感觉很温暖。”

去年底，《乐园》在新加坡国际电影节首映，娜娜带着父亲去看，眼见父亲笑得很大声，但问表现，他表面上淡淡地说了句“不错”，却在亲戚群聊里呼朋唤友一起去捧《乐园》的场，还放话包场看电影！

“爸爸为我感到骄傲。”娜娜语气雀跃。至于另一半程家颉对她则充满鼓励的话语，娜娜有点自豪地说，家颉的福建话还不如她。

《乐园》似乎为娜娜带来了好运，娜娜接着拍了杨修华掌镜的电影《默视录》，当台湾男星李康生的“女儿”，《默》的另一名台湾演员是陈雪甄。

“《默视录》描写的是父母离异之后，我与爸爸失散多年，后来却惊觉，爸爸一直在跟踪我。”《默》是一部惊悚电影。

娜娜与程家颉将于今年11月完成终身大事。（受访者提供）

飞台湾拍新剧 首当女主角

来临的8月，娜娜又将飞台湾接拍新剧，合作的演员有向云、王昱清、叶荣耀，她是女主角，新剧将拍两个月，“这也是我第一部当女主角的电视剧！”

片约旺盛之外，爱情开花结果，娜娜与程家颉将于11月结婚，宴开22桌，记者笑问婚礼筹备得怎么样？她甜笑说：“大概筹备了40%。”