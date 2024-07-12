一夜变成中年大妈 郑恩地李姃垠演活双面人生

她的日与夜（Miss Night and Day）

可在Netflix观看

一觉醒来发现自己的样貌忽然老了30岁，像变了另一个人，生活要如何过下去？

李姃垠和郑恩地在奇幻浪漫韩剧《她的日与夜》中，就如剧名，分别饰演主人公在白天和晚上的不同身份。李微进（郑恩地饰）是个28岁的年轻待业生，不过连续八年公务员考试落榜。某一天，她为了救猫而意外跌入井里，第二天早晨却发现自己变成了50岁的中年女性（李姃垠饰），连自己的爸妈都无法认出。

李微进找不到变身的原因，只好接受事实，日出后以“林顺”的名字生活，日落后才变回真正的面貌。林顺通过参加职业中断者的公共劳动面试，终于以50岁的面貌拿到了梦寐以求的“铁饭碗”，之后以出色的工作能力，转到桂志雄检察官（崔振赫饰）的办公室担任助理的工作。虽然不能以真正的面貌工作，但李微进仍为找到生计而暗自窃喜。

林顺（左）以出色的工作表现，转到桂志雄检察官（右）的办公室担任助理工作。（取自JTBC Drama脸书）

但是好事多磨，助理的工作常常日夜不分，李微进如何用小聪明化解每个“差点被发现”的危机？她将如何摆脱变身的诅咒？又将和桂志雄擦出什么样的火花？

新旧梗融入剧情

主人公早上是中年大妈，晚上是妙龄青年的设定新颖又好笑，李姃垠和郑恩地自然的演技让变换身份的剧情无缝衔接。李微进变身的第一个早晨，爸妈被陌生的中年大妈面孔吓得立刻报警，打死不认这个变了身的女儿。李姃垠从自己突然变身的震惊，连爸妈都不认识自己的委屈，把哑巴吃黄连的苦演得很生动。她虽有50岁的身体，但心中藏着20多岁的灵魂，李姃垠把少女该有的娇羞和元气演得可爱又讨喜，没有违和感，反而给剧情带来不少笑点。

郑恩地的表现也不错，不过和李姃垠相比可以再进步，但整体来说还是自然有看头。她和相差八岁的崔振赫将擦出爱情火花，但总觉得CP感稍微弱了些，反倒是林顺和男二高原（白叙厚饰）的大妈与偶像之间的羁绊，不仅有相互救赎的情结，两人之间的互动更是可爱暖心。

林顺（左）和男二高原（白叙厚饰）的大妈与偶像之间擦出的火花可爱有趣。（取自JTBC Drama脸书）

剧中虽加入身体交换的奇幻元素，但整体剧情还是走悬疑杀人案的路线，喜剧加谋杀案的剧情套路总让人觉得似曾相识，比如近期大火的《背着善宰跑》。

李姃垠练舞到凌晨3点

李姃根和郑恩地要演同一个角色不易，“李微进”是韩国釜山人，郑恩地釜山出生，说起当地话自然带釜山口音。来自首尔的李姃根为了迎合角色设定，听了很多郑恩地发来的语音，揣摩釜山口音。李微进还是个运动能力强的万能女孩，郑恩地自女团Apink出身，能胜任剧中的不少跳舞片段；李姃根为了让两个年龄段的李微进更贴近，在舞蹈方面也下了不少功夫。

李姃根在紧凑的拍摄行程后，晚上会看郑恩地的舞蹈视频学习，再练舞到凌晨3点，这样的日子持续了10天，让郑恩地和崔振赫都赞叹李姃根的努力。

李姃根在剧中有不少舞蹈片段，为了两个年龄段的李微进更贴近，她日日看郑恩地的舞蹈片段练舞。（取自JTBC Drama脸书）

虽然剧情有些许漏洞，不过李姃根出彩的表现为整部剧带来许多欢笑，既然是浪漫喜剧，还是以轻松的态度观看就好。郑恩地和李姃根之间的默契在剧中也显现出来，两人切换身份的剧情自然。然而，有时候会感觉白天的林顺比晚上的李微进更勇敢和聪明。期待接下来的剧情，想看她如何在这两个身份之间生活自如。