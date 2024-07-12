娱乐吃瓜：那些年的宫斗剧女主 吴谨言沉寂六年后翻生 周迅六年后“翻车”

吴谨言近日主演的《墨雨云间》成为爆剧，让她再度翻红，成为话题人物。

然而，不少人对她的第一印象，应是六年前的宫斗剧《延禧攻略》。这部2018年推出的剧集，收视率和口碑皆打败周迅的《如懿传》，是当之无愧的黑马剧，也让当年还是新人的吴谨言一炮而红。

除了吴谨言，中国不少女明星也凭借宫斗剧名气大涨，甚至大火，比如《武媚娘传奇》的范冰冰、《宫锁心玉》的杨幂等等。那些年的热门宫斗剧女主还有谁？她们之后的发展和际遇如何？

孙俪：戏里戏外都是赢家

在《甄嬛传》中，孙俪将甄嬛心境转换后的眼神变化拿捏得当，网民大赞她在剧里的演技“封神”。（互联网）

《甄嬛传》可说是宫斗剧中的经典，虽然开播至今已有13年，但不时仍在一些电视台和网络频道重播，每每播出都会引起讨论。网民利用剧中桥段和名场面炮制的表情包更是多不胜数，热度惊人。

剧中甄嬛在宫斗中胜出后走上人生巅峰，剧外的孙俪也凭此剧攀上事业高峰，跻身一线演员行列，之后出演的电视剧皆是收视率和话题性的保证。虽然她间中因怀孕生子短暂离开大众视线，但复出作《芈月传》仍创下收视佳绩。

在人气急涨的同时，她也拿奖拿到手软，成为“三金”视后（“上海电视节白玉兰奖”、“中国电视剧飞天奖”和“中国电视金鹰奖”）。她在2004年凭借《玉观音》斩获金鹰奖；2014年凭《辣妈正传》获得金鹰奖与白玉兰奖，2016年靠《芈月传》夺白玉兰奖，2018年的《那年花开月正圆》让她获得飞天奖，当年30多岁的孙俪就这样成为中国影视史上最年轻的“三金”视后。

她和丈夫邓超结婚14年感情依旧甜蜜，还不时在微博上秀恩爱与亲子的日常。事业家庭皆得意，让不少网民羡慕，称她为“人生赢家”。

刘诗诗：爱情走到戏外

刘诗诗（前）和吴奇隆在《步步惊心》的感情以悲剧收场，但两人在现实中喜结连理。（互联网）

刘诗诗2011年主演的宫廷剧《步步惊心》在播出期间稳居全国同时段收视率冠军的位置，同时也获得近3亿次的网络播放量。她凭此剧一举拿下九个奖项，随后也被《南都娱乐周刊》评选为“四小花旦”之一（另外三人为杨颖、杨幂和倪妮）。

虽然刘诗诗靠着剧中“若曦”一角红极一时，但她最不喜欢别人叫她“若曦”。因《步步惊心》的结局十分悲惨，身为女主的她半年都难以出戏，不仅特意央求朋友们不要叫她“若曦”，在为宣传剧集上节目时，更曾数度落泪。

在《步步惊心》中，她和饰演“四阿哥”的吴奇隆有情人无法终成眷属，但两人的爱情最终走入现实。吴奇隆在节目上坦言，两人当年拍完《步步惊心》后因戏生情，但在之后的两年却刻意不联系，“因为戏里情终究是戏里的，到底是不是真的，必须清楚思考。”

2013年，她与吴奇隆合拍《步步惊心》的续集《步步惊情》，吴奇隆于同年11月公布两人的恋情。2015年1月，两人宣布结婚喜讯，隔年3月举办婚礼，婚后生活甜蜜，2019年生下儿子。

然而，不少人仍质疑刘诗诗是因为“入戏太深”才会爱上吴奇隆，并列举以下“证据”：两人的婚礼请来《步步惊心》的“敏敏格格”郭晓婷和“康熙帝”刘松仁做伴娘和证婚人，而他们的儿子小名叫“步步”。也有人认为，两人近年来几次传出婚变，就是因为感情随着逐渐“出戏”而淡化了。

周迅：口碑两极反转

《如懿传》播出六年后，周迅在剧中的演技遭到狠批。（互联网）

“三金视后”周迅靠着多部代表作，如《红处方》《大明宫词》等电视剧，以及《古墓荒斋》《如果·爱》和《画皮》等电影坐稳中国演艺圈“一姐”之位，口碑极佳。

近年来，她较为人熟知的作品当属《如懿传》。这部2018年开播的剧集，剧情紧接《甄嬛传》，加上由周迅担任女主，未播就已取得关注。然而，黑马剧《延禧攻略》先一步播出后取得惊人热度，《如懿传》的播放量与收视率双双惨败，但当时的口碑与评分还不错。

令人始料未及的是，这部六年前的旧作，近日却引来一片骂声，除了剧情遭诟病，周迅的演技也惨遭批评。除了被骂“哭戏毫无感染力”，她在剧中时不时噘嘴说话的表演方式也让她被嘲笑，称她“装嫩失败”。还有人挖出，周迅曾在节目上说如懿是个好人，不能参与宫斗。据说她因此对剧本做出了大量修改，导致如懿的人设与原著相差甚远，被网民批评“将立体的角色变得扁平且木讷”。

部分网民为周迅缓颊，认为不应该因为一部剧就否定她之前的成绩。还有人说，剧集播出六年后才引发骂声，怀疑是有心人故意带风向，也说骂她的人是在“蹭热度”。

周迅近日以《不完美受害人》击败唐嫣的《繁花》，时隔九年再度摘下白玉兰奖视后。在颁奖典礼上，被问及“很多老剧会被观众重新解读，你会如何对待这种考验？”时，她说：“这个时代就是这样，反正这个空间大家愿意做什么就做什么，所以我觉得也没有关系，开心就好。”

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