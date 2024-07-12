刚过75岁生日 康城影后Shelley Duvall病逝

（好莱坞讯）曾以电影《三女性》（3 Women）获得康城影后殊荣的美国女星Shelley Duvall（谢莉杜瓦尔），7月11日惊传因糖尿病併发症逝世，享年75岁。她在逝世四天前过生日。

Duvall 1949年7月7日在美国德州出生。她被已故导演Robert Altman（罗伯特·奥尔特曼）发掘后开启演艺事业，先后演出《纳许维尔》（Nashville）、《三女性》和《闪灵》（The Shining）等多部电影。其中，《三》让她赢得康城影后。她最有名的角色则是《闪灵》中，疑神疑鬼的妻子一角。该片堪称恐怖片经典，由已故大导Stanley Kubrick（史丹利库柏力克）执导。

当年拍摄《闪灵》时，有传Duvall因不堪名导的严厉执导而崩溃。她曾回忆拍摄过程说：“我必须每天哭12个小时，哭一整天，连续九个月，每周哭五到六天。”片中有一场她拿着球棒逃命的戏，导演一共要求她重拍127次，此数字创下“单独对白场景重拍最多次”健力士世界纪录。当时，她拍到脱水、双手淤青，还因为得反复尖叫而喉咙哑痛。

Duvall淡出银幕20年后，2023年为惊悚独立片《深山密林》（The Forest Hills）回归。