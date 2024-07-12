章子怡离婚事业再创高峰 传陈可辛为她换剪接师

（综合讯）国际三大影展之一的威尼斯电影节星期三（7月10日）公布，华人影星章子怡将出任本届主竞赛单元的评审。

第81届威尼斯电影节定在8月28日至9月7日举行。法国影后Isabelle Huppert（伊莎贝雨蓓）任主竞赛评审主席，其他评审包括美国导演James Gray（占姆斯葛雷）、英国导演Andrew Haigh（安德鲁海格）、意大利导演Giuseppe Tornatore（朱塞佩托纳多雷）等。章子怡是唯一的华人代表。

章子怡并非首度担任国际电影节的评审。她曾是康城电影节“主竞赛”及“一种关注”的评审。

章子怡担任威尼斯电影节评审的消息登上中国热搜榜。有不少网民指出，她跟汪峰2023年10月离婚后，事业反而越来越顺，再创高峰。

不满《酱园弄》戏份被删？

章子怡5月底和导演陈可辛赴康城影展宣传新片《酱园弄》。这部片改编自中国悬案“酱园弄杀夫案”。

章子怡在康城宣传期间，曾公开向陈可辛“埋怨”说，对方删掉了一些她很难忘的戏。此外，她6月中接受中国媒体访问，被问及《酱》角色时，回答似乎话中有话。

记者问章子怡“对自己的电影工作还有什么期待”时，她回答说：“现在的女性角色，有力量的太少了，接下来，还希望能有个更有力量、更极端的……”记者追问，《酱》的角色还不够有力量吗？章子怡直言：“我演的时候，我觉得她是够的。”这个回答被外界解读为“全片出来后，角色的力量变不够了”。

近日有传闻指，陈可辛已换了《酱》的剪接师，并把电影从头剪一次，让章子怡的戏更突出。传闻指，电影因为得进行“大手术”，因此无法在近月推出。