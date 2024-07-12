“三十而立”罗美仪许愿再创业 享受单身恋爱不急

本地艺人罗美仪7月12日迎来30岁生日，她许愿能再创业，拥有自己品牌，怀抱歌手梦想的她也希望有朝一日能登上海外舞台。

罗美仪接受《联合早报》访问时说，今年生日忙于工作没有特别庆祝，粉丝会则已提早在7日为她办庆生会。约20名粉丝当天精心布置了咖啡厅，并献上蛋糕和祝福，大伙儿玩游戏、吃东西、聊天，小小的聚会让罗美仪觉得格外温暖。

谈到生日愿望，罗美仪觉得30岁像是第二次人生的开始：“会更想为自己的未来打算，思考接下来要做什么，所以30岁的生日愿望，我希望自己更成熟地面对每一个计划。”曾经跨界餐饮业的她透露仍想创业：“这是我30岁的愿望，我想创立自己的品牌，目前已经开始策划了，待完成后再跟大家分享。”

不怕老只怕死

很多女人都怕老，罗美仪却说：“我怕死而不怕老耶，哈哈哈！我怕会很早死，所以觉得时间很宝贵，想快些完成想做的事。”

对她来说，人来到地球上就是要完成很多任务跟清单，“我觉得这就是我们来到这个世界的意义。如果什么都没做，离开的时候，不觉得自己很没用，很浪费时间吗？我一直以这样的想法来推动自己，问自己有浪费时间吗？在做喜欢的事情吗？在追求些什么吗？ ”

她早前在社媒上写下：“只要愿意，你就有机会成为自己喜欢的模样。”记者好奇她喜欢自己变成什么模样，她想了想说：“就像现在这样，自由自在说走就走，定下目标就往那个方向前进，这就是我喜欢的自己。”

希望登上国际舞台

走过30年，让她感到自豪的是大家认识了罗美仪：“我觉得自己很幸运，该完成的目标基本上都达成了。像我喜欢唱歌，也如愿进了演艺圈成为艺人，入行11年里参与了很多的作品。我去年还办了一场演唱会，那是我很重大的一个目标。”

至于未完成的目标，热爱唱歌的她希望有机会到海外的舞台亮相或者表演，“没有做到这件事一直是我的遗憾。演戏方面我想尝试拍电影，如果能让我‘打卡’就很满足了。”

罗美仪去年举办了个人演唱会，完成了一个重要的目标。（取自艺人IG）

罗美仪2023年底在社交媒体透露遭男友背叛而分手，恢复单身的这段时间她过得开心自在，“因为我找到让自己开心的理由。现在的我更享受一个人的生活，我学习怎么更爱自己，因为先要懂得爱自己，人家才会来爱你。”

问她是否准备好迎接新感情，她笑说：“我现在过得很充实，希望不要有人来吵我，哈哈哈！我想要一个人，真不急着谈恋爱，先往自己的目标努力吧。”

独自旅行领悟深

爱自己的方式有很多，旅行就是其中一种。罗美仪近日去了中国成都和韩国首尔，“成都是和朋友一起去，首尔则是一个人的旅行。对我来说独自旅行有趣又刺激，我选的目的地是我不熟悉的，懵懵懂懂就去了，凡事都要靠自己去摸索和体验。”

两趟旅行的最大收获，是让她领悟到凡事都是选择：“你可以选择要过得开心还是不开心 ，人生不是永远都顺遂的。旅途中会遇到很多陌生人，这些人可能会很奇妙地带给你快乐或不快乐，但我们不需要执着。”