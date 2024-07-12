请不到奉俊昊《孤独的美食家》“五郎”身兼三职

（综合讯）为庆祝东京电视台开播60周年，改编自日本同名漫画的长寿日剧《孤独的美食家》宣布2025年1月10日推出电影版。《孤》剧集自2012年开播至今，先后推出十季及多部特备剧。61岁的日本男演员松重丰（Yutaka Matsushige）过去12年来在剧中扮演馋嘴的“井之头五郎”，其足迹遍布日本，也曾到台北和釜山品尝美食。

松重丰除了主演电影版，也首次兼任导演和编剧。他与《孤》编剧田口佳宏携手创作电影剧本。松重丰日前出席记者会时说：“当日剧拍到第十季的时候，我们必须思考未来去向，最后决定开拍电影。”

松重丰在记者会上解释，因韩国导演奉俊昊（圈图）无暇执导，他唯有自导自演。（互联网）

被问到为何兼任导演，松重丰笑说，自己是情非得已。原来，他曾跟韩国电影《寄生上流》的导演奉俊昊合作《东京狂想曲》，原先出动“人情牌”，邀请对方执导。“我写信给他，虽然他以工作日程繁忙为由，拒绝我的邀请，但他说非常期待看到新片上映。”松重丰于是亲自出马执导。“入行拍戏之前，我的志愿是成为电影导演，过了40年后，终于梦想成真，能够亲身参与电影的各个部分，对我来说就像是赚到一笔巨大的财富。”

赴巴黎取景



松重丰说，电影版的《孤》2023年9月开镜，10月杀青，2024年1月曾补拍部分镜头，包括到巴黎取景，拍摄以埃菲尔铁塔为背景的场面。

《孤独的美食家》电影版2025年1月10日推出。（互联网）

他说：“当我提议出国拍戏，监制立即以制作费有限拒绝，最后还不是好好完成了吗？”至于故事内容，松重丰保守秘密，仅透露说：“这是一个爱情故事，亦是一次伟大的冒险，更像是反映日本社会现象的镜子。”

为了替新片造势，电视台计划安排10月4日起推出特备剧《各式各样孤独的美食家》，每集邀请不同演员客串，演出阵容未定。