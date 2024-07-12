演高贵优雅黑帮大嫂 姚子羚眼神诠释内刚

演黑帮大嫂，一反传统，少了江湖味，没有强悍气势，反而增添高贵优雅气质，姚子羚说最大挑战是如何演绎外柔内刚。

目前正在热播的香港无线电视剧《反黑英雄》，开播以来，虽然争议多，但根据香港媒体报道，该剧在上周取得跨平台直播最高23.9点收视（155万观众），高踞上周收视榜首。处境剧《爱·回家之开心速递》最高收视22点（143万观众）；王家卫执导的电视剧《繁花》最高收视15.9点（103万观众），豆瓣取得6.6的评分。

剧集开播高奏凯歌，剧中饰演黑帮大嫂的姚子羚表示很开心，她接受《新明日报》访问时说期望收视率能继续节节上升。

“剧集播出后内地和各地的网民有很好的回响，希望这个热度能维持下去。”

这次，姚子羚不再演打女，尽管角色是黑帮大嫂，但她告诉记者总监制锺澍佳说他想一改以往黑帮大嫂有着强悍的气势，很浓的江湖味的形象，而是要一个念过书，处处展现高贵优雅气质的黑帮大嫂。

“所以，我演的林雪儿，是个很斯文的女人，连拿枪也不会，更不要说杀人！”

别以为从影多年的姚子羚能掌握自如，其实她说是一项巨大的挑战。

“我必须将角色外柔内刚的形象诠释出来，当中最大的挑战就是要凸显内心的那份刚强，且要通过眼神和表情演绎出来。”

“姐弟恋”获赞很开心

姚子羚和张振朗搭配演出，网民大赞有CP感！

姚子羚与张振朗剧中是一对初恋情人，多年后重逢，两人情愫依然在，不过姚子羚说却没有任何亲密镜头，两人只是纯纯的爱，通过眼神来传达爱意，“我们爱在心中，很多都是尽在不言中。”

现实中，姚子羚比张振朗年长，这次的“姐弟恋”，意外获得网民大赞，姚子羚开心地告诉记者：“原来我也可以和年轻的男演员成为CP。”

《反黑英雄》，TVB翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上8时30分播出；也可在Hub戏剧首选（星和Ch860）、Starter+及TVBAnywhere+应用观看。

不谙水性 被丢进五米深池

不谙水性，也不会游泳，姚子羚被丢进五米深池里，竟然能屏住呼吸20秒。

提及印象最深刻最难忘的一场戏，姚子羚说，她被另一黑帮抓了还要打毒针的那场戏最难忘，“那场戏最难演，因为被注射了浓度厚的毒品后，必须要口吐白沫，流鼻血，之后又要被丢入大海。”

姚子羚说，她不谙水性，剧组本来要在比较浅的池中拍，但她感觉不够真实，于是就建议往五米深的地方拍，“我开始是很怕的，但拍的那一刻没有想太多，结果出乎意料，我在水里竟然能屏住呼吸20秒。”

另一场姚子羚难忘的戏是被救上岸毒瘾发作，张振朗往她身上倒冰块，“虽然天气不是很冷，可是倒了几桶后，还真的觉得很冷。”