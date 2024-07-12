出席品牌活动 王嘉尔趴趴走搜罗狮城美食

王嘉尔周三晚在本地出席法国知名品牌活动后，并未立即离开，而是在本地趴趴走搜罗美食，昨日还被粉丝网友们偶遇！

王嘉尔是于周二晚飞抵本地，周三晚出席品牌活动，昨日（周四）终于闲下来可以与团队外出逛逛。由于王嘉尔出行时仅戴了帽子，在乌节路一带闲逛是，被路人与粉丝认出，向他索求合照。

王嘉尔也去了本地著名的老巴刹食阁享用美食，期间他与随行人员点了多种食物，只见他像只勤劳的小蜜蜂，穿梭在各处帮随行人员拿食物。由于他未戴口罩，免不了就被更多人认出，有许多粉丝也在社媒消息传开后，特意过来见偶像。

不过，王嘉尔心情很好，对于粉丝与路人要求合照都来者不拒。社媒上甚至出现了“全世界都在偶遇王嘉尔”的词条，还未遇到他的“Jacky们”（粉丝昵称）也在收到消息后，立即动身前来老巴刹，其中就有几名成功得到合照机会，还在个人社媒激动分享喜悦。

据粉丝透露，王嘉尔不仅吃了烧腊饭，之后还到冰淇淋店，品尝了他喜欢的薄荷巧克力口味冰淇淋，有粉丝要请他吃冰淇淋，他婉拒回复“不行，太多糖，（再吃就）太胖了”，不仅与粉丝合照还交流，非常亲切。

王嘉尔几乎一天都在外走动，有粉丝凌晨1点还在武吉士遇到他。王嘉尔一向因超友善在粉丝中拥有好口碑，前晚出席晚会后，他也在IG回复粉丝提问，表示在本地玩得很开心，还透露了趁离开前要到处去吃美食。

对于有粉丝提问他为何出席晚会时，颈项处贴着胶布，他回应是因为被蚊子叮了，而化妆品无法遮住痕迹才会贴上胶布。