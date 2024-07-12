回应“江郎才尽” 林俊杰：我还要继续唱吗？

（综合讯）新加坡歌手林俊杰出道至今21年，他在台上散发光芒，在台下曾经历低潮。他近日上中国访谈节目《从何说起》时坦承，在低潮期时想过退出演艺圈。

林俊杰说，他非常在意歌迷的看法，因为他们是陪伴自己成长的“家人”。然而，随着网上的信息量越来越大，也越来越难分辨网上的评语到底是粉丝的真心建议，还是酸民的恶意攻击，这让他一度心力交瘁。

林俊杰坦言，他会在意关于他的意见和评语，尤其是自己的行为和事件被扭曲、误解时，他总会担心家人和歌迷会怎么想？当歌迷被带风向的时候，他也会被负面漩涡影响。

不过，他认为既然身为歌手，就不得不去了解网上的评价，并学习如何在这种情况下，抽离自己的感受。他也一度考虑关闭社媒平台，那就不必跟任何人交代或解释，自己清楚自己在做什么、是怎样的人就好。

林俊杰也曾问自己：“我还要继续唱吗？我还要继续当艺人吗？我还要出专辑吗？我还要做演唱会吗？那时候真的是在一个比较低迷的状态，真的是在一个比较……难过的状态，失望吧，应该是说失望。”

林俊杰最后选择留在演艺圈，“做一个选择，很简单的一个选择，要不要继续做？要继续做，就承担啊，就面对吧。”

身为全能音乐人的他，是否担心有江郎才尽的时候？他说：“不要去想它吧！我觉得，你只要一想自己有可能会这样，你就一定会这样。（曾经想过吗？）有，以前会想会害怕……评论是最危险的一件事情，当你去在意这个人，或这群人说我已经没灵感了，或者他们批评我的作品没有成长，他可能只是提出一个观点。但你看了，你相信了，你就否定了自己，这是最危险的。”