善恶真假无法捉摸 樱井翔政客魂上身

微笑俄罗斯娃娃

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日本最新夏季剧集之一，改编自早见和真的同名小说，由樱井翔、水川麻美和玉山铁二主演。

故事以政治家清家一郎（樱井翔饰）为焦点，27岁当选民意代表、43岁入阁担任部长的他，被视为未来首相人选。原为社会部记者的道上香苗（水川麻美饰）因揭露政治事件而被调职到文艺部，为了清家新推出的自传《夙愿》而到清家的母校采访，意外得知清家的政务秘书铃木俊哉（玉山铁二饰）从高中时期便一直支持清家。奇怪的是，自传当中却只字未提。其后，道上从车祸丧命的记者父亲留下的调查资料里发现牵涉内阁的重大丑闻以及铃木的身世，因此怀疑形象完美的清家一直受铃木操控，背后或有阴谋。就在此时，清家主动与道上见面，并提出让她进行贴身采访……

节奏紧凑明快

记者追查政治黑幕，是日剧常见题材，新意不大。但剧中讲政坛运作、政客真面目，呼应剧外今年全球各国面临选举政权更迭，可能会让观众看得格外投入。目前播映两集，节奏紧凑明快，留有足够伏笔制造悬念。据说对比原著，电视剧的改动相当多，故事较为简单，叙述视角也从原本的铃木改为道上，女记者一跃成为故事主角，作为“解谜者”引领观众抽丝剥茧揭开疑团。

只是剧中的道上，性格带几分急躁以及直白的应对方式，作为“揭弊”的社会记者着实太天真，原版人物被设定为文艺部记者显然更为合理。水川麻美的演技尽管有一定的水平，却稍欠女主角气场，若由存在感更强、演技有层次的安藤樱、内田有纪来诠释此角，剧集的戏剧感染力应会有所不同。

扮演追查政治黑幕的记者，水川麻美占戏最重，但气场略显不足。（互联网）

真相待层层揭开

以俄罗斯娃娃类比清家，无人知晓内里真相，只待层层揭开。一言一行看似无懈可击，公开谈话从语气、节奏到表情、手势，都是经过精心设计……他是否没有主观意识？他难道是天才模仿家，擅长吸取他人之所长？剧集首两集甚至暗示形象清新的清家和他的幕僚铃木，其实是有意识仿效希特勒以及他的幕后推手哈努森。不过就情节推展看来，幕后大boss并非铃木，应该是另有其人。海报上明明摆出三足鼎立，玉山铁二的戏份却比想象中少。44岁的他人到中年略显福态，型男魅力大幅减弱，内敛却不够深沉，演绎政坛影武者欠缺压制对手的威慑力。

剧集的真正灵魂，当然是日本天团“岚”成员樱井翔。父亲曾任政府高官，他则毕业于庆应义塾大学经济学部，长期主持新闻性节目“News Zero”，知性精英形象深入民心，“超人气政治家”或是他出道以来演过最符合气质的角色。剧中见他政客魂上身，脸上挂着亲切微笑，有时看来无辜纯真，有时让人不寒而栗，善恶真假无法捉摸，愈看不清愈想看得清，大大提升了观众的追剧欲望。