动物世界 Animal World

8频道 晚上10.30

中国电影,改编自日本漫画家福本伸行作品《赌博默示录》,由韩延执导,李易峰主演,也特邀Michael Douglas(麦克道格拉斯)、周冬雨出演。讲述郑开司为偿还借款,参加一场游轮上的神秘游戏并生存下来,然而参与者都是亡命之徒,让游戏场最终沦为“动物世界”斗兽场……

大富翁世界旅行第一季

Eazie TV·One 晚上8.00

节目找了韩国三名YouTuber:Pani Bottle、KwakTube、Wonjileelife参与。以棋盘游戏Blue Marble(韩版大富翁)为概念,掷骰子展开绕地球一圈的冒险之旅竞赛。三视频博主在每个目的地拍摄自己的视频内容,最终点击量最高者将获得“太空旅行”大奖。以韩语播出,附中文字幕。

庞贝(首播) Pompeii

Eazie TV· Rock Action电影频道 晚上9.00

《冰与火之歌:权力的游戏》男星Kit Harington(基特哈灵顿)2014年主演的古装史诗灾难片,以罗马庞贝城为背景。爱上贵族小姐的奴隶梦想着有一天能够赎回自由身迎娶心上人,不料对方已有婚约,将被迫嫁给一个腐败的罗马元老。这时火山爆发了,奴隶必须争分夺秒地抢救挚爱。附中文字幕。

爆炸猫 Exploding Kittens

Netflix 已上线

根据纸牌游戏改编的动画喜剧剧集,故事讲述地球糟透了,上帝遭解雇并被派到地球与人类重新建立联系。问题是他被困在一只胖家猫的身体里,而他的宿敌撒旦的后裔也被送到地球,还成了他的邻居猫。正义与邪恶的终极之战就此打响。

黑莓 Blackberry

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

加拿大传记电影,改编自发明智慧型手机的黑莓公司迅速崛起又跌落神坛的故事。由Glenn Howerton(格伦豪尔顿)、Jay Baruchel(杰伊巴鲁切尔)主演。

精装难兄难弟 Those Were the Days

天映频道(星和Ch868,新电信Ch585) 晚上9.00

主演:罗嘉良、吴镇宇、舒淇、张可颐、黄子华。导演王晶卫蔑视1960年代的粤语片,却意外地穿梭时光回到粤语片场,并获大导演楚原告知,只要拍一部有人欣赏的电影便能回去现代。王晶卫遇到四位粤语片红星后,请他们参演新片,没想到上映后票房奇惨,究竟王晶卫能否回到现代?