动物世界 Animal World

8频道 晚上10.30

中国电影，改编自日本漫画家福本伸行作品《赌博默示录》，由韩延执导，李易峰主演，也特邀Michael Douglas（麦克道格拉斯）、周冬雨出演。讲述郑开司为偿还借款，参加一场游轮上的神秘游戏并生存下来，然而参与者都是亡命之徒，让游戏场最终沦为“动物世界”斗兽场……

大富翁世界旅行第一季

Eazie TV·One 晚上8.00

节目找了韩国三名YouTuber：Pani Bottle、KwakTube、Wonjileelife参与。以棋盘游戏Blue Marble（韩版大富翁）为概念，掷骰子展开绕地球一圈的冒险之旅竞赛。三视频博主在每个目的地拍摄自己的视频内容，最终点击量最高者将获得“太空旅行”大奖。以韩语播出，附中文字幕。

庞贝（首播） Pompeii

Eazie TV· Rock Action电影频道 晚上9.00

《冰与火之歌：权力的游戏》男星Kit Harington（基特哈灵顿）2014年主演的古装史诗灾难片，以罗马庞贝城为背景。爱上贵族小姐的奴隶梦想着有一天能够赎回自由身迎娶心上人，不料对方已有婚约，将被迫嫁给一个腐败的罗马元老。这时火山爆发了，奴隶必须争分夺秒地抢救挚爱。附中文字幕。

爆炸猫 Exploding Kittens

Netflix 已上线

根据纸牌游戏改编的动画喜剧剧集，故事讲述地球糟透了，上帝遭解雇并被派到地球与人类重新建立联系。问题是他被困在一只胖家猫的身体里，而他的宿敌撒旦的后裔也被送到地球，还成了他的邻居猫。正义与邪恶的终极之战就此打响。

黑莓 Blackberry

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

加拿大传记电影，改编自发明智慧型手机的黑莓公司迅速崛起又跌落神坛的故事。由Glenn Howerton（格伦豪尔顿）、Jay Baruchel（杰伊巴鲁切尔）主演。

精装难兄难弟 Those Were the Days

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：罗嘉良、吴镇宇、舒淇、张可颐、黄子华。导演王晶卫蔑视1960年代的粤语片，却意外地穿梭时光回到粤语片场，并获大导演楚原告知，只要拍一部有人欣赏的电影便能回去现代。王晶卫遇到四位粤语片红星后，请他们参演新片，没想到上映后票房奇惨，究竟王晶卫能否回到现代？