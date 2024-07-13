记者大声说：张耀栋想躲到什么时候？

张耀栋被小红书的网民爆料男女关系复杂，并有私生子。新闻曝光至今已经超过一个星期，张耀栋始终潜水不愿表态，新传媒也以艺人私生活为由拒绝回应，仿佛只要把头埋在地底，这事就不曾发生。逃避是最糟的危机处理方式，除非从此不再露面，否则今后媒体看到张耀栋必是见一次问一次，究竟能避到何时？再者，不回应就等于让“张耀栋男女关系复杂而且有了私生子”的印象继续留在观众脑海中，还不如大方回应，搞不好能化危机为转机。——李妙音

最近参与了两场韩星粉丝见面会，深刻领略到主持人的重要性。好的主持人不仅要有分寸引导艺人多交流，还要有化解危机的能力。金秀贤在台北见面会上，选中一则粉丝留言自称“她最近移情别恋了”。主持人曾宝仪见状并没有将另一名艺人的名字念出，反倒是机智地说：“你竟然爱上别人，就不要写这张字条放在台上好吗？”眼见男神在旁疑惑，阿宝接话：“我只能说，台湾的观众只爱你！这张纸我会吃到肚子里！你们真的很考验主持人！”既没有让场子尴尬，又顺利过渡到下个环节，100分！——曾慧仪

近两个星期在社媒上都刷到曾参与韩综《超人回来了》实况节目的三胞胎与爸爸宋一国的视频。看见现在身高比我还高的三宝，我和许多网民有共同的感慨，“三胞胎长大了，我们老了”。回忆满满，记得当年每周追看可爱的小孩和爸爸的日常互动，总觉得心灵获得疗愈，收获满满正能量。也因为父亲与孩子的对话相对基本和简单，偶尔需要跟孩子们解释一些文化和礼仪，初学韩语的我常从中“偷师”。如今看“老师们”在节目访谈中透露出成熟和体贴，怎能不为他们感到骄傲？——赖婉丽