演马国羽球英雄 陈泽耀练出左手球技和大肚腩

陈泽耀拍马国运动电影“GOLD”，为四天戏花三个月增重20公斤，体重最高达到87公斤。这是他33年人生中的体重巅峰，他看到自己的大肚腩笑称：“很有安全感！”

陈泽耀为戏增重至87公斤。（取自陈泽耀IG）

7月18日在本地公映的“GOLD”，讲述马国羽毛球选手谢儮好一路迈向2020年东京残奥会，并成为首位摘下残奥羽毛球金牌选手的真实故事（羽球在2020年第一次成为残奥项目）。本尊在参加残奥前原已退役，因此没维持运动员体魄。陈泽耀为逼真演出，花三个月增肥，一度一天六餐，甚至临睡前也还在吃，导致胃酸倒流也影响睡眠。

已恢复健硕身材的陈泽耀7月12日下午，接受《联合早报》视频采访时说：“我也因为这四天戏必须增重而拒绝了好几部戏。”

陈泽耀在杀青《富都青年》后投入“GOLD”拍摄，当时已经为《富》角色长肉的他，原以为能先增重拍摄“谢儮好”发胖的戏，但导演为拍出角色虽然胖但仍有羽球实力的样子，没让陈泽耀如愿。他先花三个月进行密集特训，每星期六天接受体能和羽毛球训练，练出运动员体魄拍摄电影前半部，再吃足三个月增重到87公斤。

回忆那段吃很多甜食和炸物的日子，他笑说：“我爱吃甜食，如蛋糕，油炸食物还好，除非是炸鸡。拍完要减重时更折磨，因为不能吃甜食。”

陈泽耀从接受体能与羽毛球特训时就流汗流泪。（嘉华院线提供）

苦练左手痛并快乐

因为谢儮好是左撇子，33年来习惯用右手的陈泽耀从零开始苦练左手打球，期间的日常生活也只用左手。“你想象不到用左手最难的是做什么——是刷牙。因为手势不太顺，我刷到牙龈破皮流血，真的很痛。”

陈泽耀在片中除了展现金牌得主的高超球技，也有面对家人时的丰富内心戏。他苦笑说，从接受特训开始就为电影流汗又流泪，但他痛并快乐着。

“我练到脚趾淤青，指甲脱落，起水泡，拉伤肌肉，过程辛苦、难忘又享受。镜头上两分钟的羽球赛，我们因为幕后打灯、调角度等设置，可能花六到八小时拍摄重复打球的动作。片中和我比赛的对手是一名羽毛球教练，一天拍下来，他都说佩服我。”

“GOLD”之前在马来西亚举行首映礼，不少专业羽毛球员在观影后都称赞陈泽耀，让他觉得一切辛苦都值得。

陈泽耀扮演金牌羽球员。（嘉华院线提供）

回望练成“金牌羽毛球演员”的最大挑战，陈泽耀说：“是用球拍勾球，这让我有很大的心理压力，因为对羽毛球员来说这是最基本的动作。其他比如跳杀的动作，可以靠镜头帮助，但是勾球不能。我在家里的地板放满羽毛球狂练，还好没把地板刮花！”

因太太激将法消除犹豫

陈泽耀是“GOLD”导演郑建国的不二人选，但他接到拍摄邀约时，一度担心无法胜任“马来西亚英雄谢儮好”的角色而迟疑。他还问过导演是不是真的须拍摄左手打球。

陈泽耀说，改用左手打球几乎耗掉半年时间，“种种考量让我犹豫，最后决定挑战自己，因为太太看不起我，哈哈！”原来在他点头前，导演安排了一场羽毛球友谊赛，陈泽耀和太太云镁鑫同一组，结果他一直输球，太太问导演“确定要找陈泽耀出演吗？”

记者打趣应该是导演和陈太太串通以激将法说服他点头，陈泽耀笑说：“他们知道我有斗士精神，遇强则强。我最后点头，第一是能演马来西亚英雄让我觉得骄傲，第二是能和我欣赏的郑建国导演合作，第三是能让观众看到不一样的陈泽耀。”