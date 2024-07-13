误杀案历时三年逆转落幕 Alec Baldwin当庭落泪

（圣塔菲讯）美国男星Alec Baldwin（亚历鲍德温）2021年在片场持道具枪误杀摄影指导案，9日起在新墨西哥州圣塔菲（Santa Fe）进入审理程序，12日案件出现突破性发展，法官指警方及检察官隐藏有关案中弹药证据，行为不当，决定驳回案件，并表示不能再次提出诉讼，Baldwin当庭激动落泪。

据BBC报道，Baldwin的律师声称，这些子弹可能与案件有关，但在不同案件中归档，编号也不同。检察官则说有关弹药与案件无关，否认隐藏证据。

对此，法官裁定，有关案中弹药的证据都应与Baldwin的辩护律师团队分享，称故意隐瞒这些资讯是刻意为之。法官说，法庭无法纠正该错误，因此决定驳回案件，检察官将无法再次对Baldwin提出诉讼。

Baldwin当庭激动落泪，并与律师及太太拥抱，他其后坐车离开，没有向记者发表讲话。

2021年10月，他在低成本西部片《铁锈》（Rust）的新墨西哥州片场彩排时，手中道具枪因装有实弹，将一旁的摄影指导Halyna Hutchins（哈里娜哈钦斯）给击毙，导演Joel Souza（乔尔苏沙）也受伤就医。

事发后，Baldwin曾发声明坦言心碎，同时承受许多压力，包括被死者老公指责、被外界嘲讽、被剧组控诉、被同行责备、家人被炮轰等，剧组也接连发生不幸事件。他后来与死者家属和解，但难逃被正式起诉。期间，他也迎来第七胎。