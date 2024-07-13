误杀案历时三年逆转落幕 Alec Baldwin当庭落泪

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更新 / 2024年7月13日 11:58 AM
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发布 / 2024年7月13日 11:32 AM
误杀案官司被法庭驳回后，Alec Baldwin当庭落泪并与妻子拥抱。（法新社）
误杀案官司被法庭驳回后，Alec Baldwin当庭落泪并与妻子拥抱。（法新社）

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（圣塔菲讯）美国男星Alec Baldwin（亚历鲍德温）2021年在片场持道具枪误杀摄影指导案，9日起在新墨西哥州圣塔菲（Santa Fe）进入审理程序，12日案件出现突破性发展，法官指警方及检察官隐藏有关案中弹药证据，行为不当，决定驳回案件，并表示不能再次提出诉讼，Baldwin当庭激动落泪。

据BBC报道，Baldwin的律师声称，这些子弹可能与案件有关，但在不同案件中归档，编号也不同。检察官则说有关弹药与案件无关，否认隐藏证据。

对此，法官裁定，有关案中弹药的证据都应与Baldwin的辩护律师团队分享，称故意隐瞒这些资讯是刻意为之。法官说，法庭无法纠正该错误，因此决定驳回案件，检察官将无法再次对Baldwin提出诉讼。

Baldwin当庭激动落泪，并与律师及太太拥抱，他其后坐车离开，没有向记者发表讲话。

2021年10月，他在低成本西部片《铁锈》（Rust）的新墨西哥州片场彩排时，手中道具枪因装有实弹，将一旁的摄影指导Halyna Hutchins（哈里娜哈钦斯）给击毙，导演Joel Souza（乔尔苏沙）也受伤就医。

事发后，Baldwin曾发声明坦言心碎，同时承受许多压力，包括被死者老公指责被外界嘲讽被剧组控诉被同行责备家人被炮轰等，剧组也接连发生不幸事件。他后来与死者家属和解，但难逃被正式起诉。期间，他也迎来第七胎

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