金庸剧爆“断崖式撤档”说好的东邪西毒没了？

中国腾讯视频热播剧《金庸武侠世界》6月开播，第一单元《铁血丹心》更在国际串流平台Netflix上架，其他包括新加坡星和，中国大陆港澳台马越韩等全球数十家平台同步播出。外传全剧共五个单元，原定60集，但是第一单元结束后，剧组就发表“收官战报（全剧结束成绩战报）”，不见其他单元播出消息，引起追剧观众怒称“断崖式撤档”。

《金庸武侠世界》为纪念小说家金庸百年诞辰而拍，改编自其代表作《射雕英雄传》，共分为五个单元，依序为《铁血丹心》《东邪西毒》《南帝北丐》《华山论剑》《九阴真经》。每个单元导演不同，其中第四单元《九阴真经》是由台湾名导蔡岳勋执导。

《金庸武侠世界》发表收官战报，令追剧粉丝错愕。（剧集官方微博截图）

第一单元《铁血丹心》共30集，自6月17日开播，据了解，它在星和播出后反响不俗。不料7月6日官方微博发表“收官战报”，此贴文通常会在全剧播毕后整理剧集回响，观众看到“山高水长，我们江湖再见”这句道别语，却不见后面四个单元的播出信息，顿感错愕。

网民涌入剧集官方微博留言：“《东邪西毒》不播了？你们是什么诈骗组织吗”“官博最高点赞是《九阴真经》啊！大家都等着看呢”“其他单元呢？你好意思江湖再见？”“怎么不播其他单元？都是演员辛辛苦苦拍的剧”。

有网民生气留言：“第一次看到电视剧播到半路跑路的。”有人揣测，《铁血丹心》播出后收视效果不理想，影响后续单元的播出。

网民留言抗议《金庸武侠世界》撤档。（剧集官方微博截图）

蔡岳勋执导的《九阴真经》单元，由孟子义饰演“梅超风”，打从预告就受到高度期待，没想到《金庸武侠世界》传出就此停播，后面的单元《九阴真经》不知何时才会播出，因此粉丝忍不住怒喊：“把黑风双煞放出来！”

《联合早报》记者向相关业界人士了解情况，据知《金庸武侠世界》有可能是受官方的“限集令”影响，单部戏剧不得超过40集，和最近《长相思》才播出续集一样，相信《金》的其他单元稍后会陆续播出，只是剧迷得要等一等了。