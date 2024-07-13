出道10周年返新开唱 邱锋泽期待更大的舞台

出道10周年，在台湾发展的本地歌手邱锋泽成就感满满，也期待未来有更大的舞台。

欢庆出道10周年，邱锋泽将在下个月10日，也就是国庆日隔天在本地举办10周年音乐会，为宣传这场音乐会，日前他回新马不停蹄地接受媒体的访问。

所谓十年磨一剑，邱锋泽至今推出了至少5张专辑，也和陈零九组成“九泽CP”，更和陈零九、黄伟晋、娄峻硕及赖晏驹（小赖）组成“五坚情”，两个组合至今在乐坛可说是人气组合，而邱锋泽本身这些年来保持初心、力求蜕变、角色也不设限，在歌坛的成绩也很耀眼。

提及10周年的感想，邱锋泽接受《新明日报》访问时表示，满足感和成就感都有，“这十年来，很开心能从事喜欢的工作，尤其粉丝们对我的歌曲的认可，以及对我的热情，就更加确定当初自己的决定是对的。”

他说，这些都是给予他最大的回馈。

寄望未来，邱锋泽说渴望有更大舞台，让更多人认识自己的歌曲。

“台湾是我另一个家”

长期旅居在台湾，记者问他是否会常想家？

“一定会想家。”

虽然如此，邱锋泽说，他其实因工作经常回来，每次回来就会和家人、朋友相聚。

不过，他补充说：“长期在台湾住，我也算是在那里生根了，交了很多朋友，也开了公司，台湾是我的另一个家。”

问他十年走来，是否曾遭遇难忘的挫折？

他淡淡地回道：“无论那行那业都会有挫折，这也是必经之路，遇到挫折，就当作是好好学习的经验，自己嘛，也一样有遭遇过，但都不是很大的挫折。”

提及下个月回来开10周年音乐会，会以什么样的形式呈献？粉丝又能期待什么？

邱锋泽说，这是他一直思考要给粉丝什么惊喜，“那会是我收集十周年歌曲的一个总结，音乐会内容会更加纯粹，有点live house感觉，除了唱歌之外，就是和歌迷好好地互动，聊聊天和分享我的音乐。”