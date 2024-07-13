投资二三十万 徐乃麟首次本地开餐厅

投资二三十万，台湾综艺大哥徐乃麟首次本地开餐厅。

徐乃麟（乃哥）最近与朋友在本地东部开设了一间海鲜餐厅，昨天还特地从台湾飞来品尝餐厅的珍馐菜肴。他接受《新明日报》访问时说，自己和餐厅的老板娘依子认识10年，所以当对方说要开餐厅，问他想不想投资，由于觉得依子是个做事认真的人，就决定投资合作。

“据我所知，整个餐厅的装潢、租金等加起来，一共花了差不多100多万，我投资了约二三十万。”徐乃麟也表示这是他在新加坡的第一个投资，如果做得好，不排除开分店。至于是否有兴趣在本地投资其他产业，他说需要再看，毕竟年龄比较大了，不敢乱投资。

昨天品尝了餐厅的多道菜肴，包括十三味小龙虾、姜葱螃蟹、冰镇泰式虾、手撕包菜等，徐乃麟十分满意，尤其喜欢十三味小龙虾，不但辣，也很够味。他告诉记者自己喜欢吃辣，只要有辣椒的食物对他来说都很棒。

问乃哥是否也是个厨艺了得的人？

他谦虚地回道：“不是很好，在家自己煮也没什么压力，做得不好吃也是自己吃。不过现在我比较少下厨了。以前我的孩子在温哥华时，我每次去的时候都喜欢做饭给他们吃，孩子们也蛮捧场的。我喜欢煮咖喱什锦菜和荷叶龙虾饭，这些其实都是蛮简单的料理。”

狮城常客 每月来一趟

徐乃麟是新加坡的常客，大赞狮城是个很美的城市。

乃哥受访时告诉记者，他是新加坡的常客，今年几乎每个月都会来一次，“我会待三天，原本太太也会一起来，但这次前来大部分时间都忙工作，没时间陪她，所以她就没来了！”

乃哥也说很喜欢新加坡，每次一下飞机就感觉很放松，很像来度假，“新加坡是个热带雨林的国家，天气也很好。虽然热但很舒服，还有风，就像今天下午下了一场雨，晚上雨就停了；台湾的天气则比较闷热。新加坡的道路和建筑物很漂亮，也很绿化，是个很干净、很美的城市。”

徐乃麟目前在台湾主持三档节目，包括《天才冲冲冲》、《医师好辣》和《挑战吧！大神》。问他是否想要在新加坡和本地艺人主持节目？他表示：“现在可能比较不会，因为现在的人很少看电视，而且我已经65岁了，想放慢一点脚步，以及出国游玩，让自己不要那么累。”