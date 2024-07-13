千万网红公开前男友欺侮过往“求救音档”震惊全韩

（首尔讯）韩国吃播网红“Tzuyang”凭借甜美外表和惊人食量而受到关注，在网上拥有1020万订阅数，人气超高。她11日开直播以“我会告诉你一切”为题，透露自己一直遭到男友暴力对待、偷拍不雅视频，甚至勒索400万新元。她透过律师曝光验伤照和被殴打时凄厉哀嚎的录音档，引起高度关注。

Tzuyang曾出演过不少知名综艺节目，在韩国有着高知名度。但近日她却传出不少负面消息，11日凌晨她亲上火线以直播方式向粉丝说明真相。她透露在大学期间休学，还没开设频道，先认识前男友A男，一开始对方对她很好，但过了一段时间，对方开始出现暴力迹象。

不愿继续受虐的Tzuyang因此向他提出分手，怎料那却是地狱待遇的开始。A男不只放话说要将偷拍的不雅视频外流，还拿雨伞等钝器攻击她。之后更强迫她去酒吧工作，把她当时赚的钱全都拿走。

Tzuyang说：“我吓得说不出话来，但当我说要停止工作时，他又使用了暴力，我每天都被殴打两次。”A男甚至威胁说要告诉她的家人，所以她不敢再反击。

音档公开 听得人毛骨悚然

之后，她开设YouTube频道，但A男却开公司签她，提出收入七三分的不平等条约。但实际上男方根本没照合约走，Tzuyang不只没有分到任何广告收入，而且依旧被暴力对待，四年来她被勒索约400万新元。

后来，她诉诸法律，以性暴力、施暴、勒索等罪名提告前男友，但对方却在调查过程中选择轻生，案件因此被迫结案。

Tzuyang透过辩护律师公开相关证据，包含被威胁的对话内容、身上多处被殴打淤青的照片，还有她被打时的录音。音档里她不断哀嚎，哭喊“请你饶了我”、“救救我”，和对方咆哮的怒骂声，让人听得毛骨悚然。

直播内容曝光后，引发韩国高度关注，不少人惊讶也愤怒，纷纷留言：“请严惩所有涉案者，请告诉我什么是正义？”、“那些利用他人弱点、威胁他人、虐待他人的混蛋必须从这个国家消失”、“为什么受害者要在镜头前，经历如此艰辛，从头到尾解释发生在自己身上的事情？”、“听着录音我真的很心碎、很害怕、很悲伤”。