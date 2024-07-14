上周票房：《脑筋急转弯2》创两纪录

6月13日公映的迪士尼皮克斯动画《脑筋急转弯2》，新加坡票房冲破550万元，创造两项纪录：一、成为目前2024年新加坡票房之冠；二、吸金力更胜2015年上映的首部。当年的《脑》以549万元票房佳绩下画。

全球动画片票房排行榜中，《脑2》正式超越2018年的《超人特工队2》（Incredibles 2），暂排第四，有望节节攀升杀入三甲。目前的三甲是2019年的《冰雪奇缘2》（Frozen II）、2023年的《超级玛利欧兄弟电影版》（The Super Mario Bros Movie）和2013年的《冰雪奇缘》。

“泰国阿嫲”继续风光。上映将近六周的年度票房大黑马《金孙暴富攻略》吸金547万元。“越南阿妈”将来抢滩，越南家庭片《妈妈的愿望》7月18日公映，不知能不能够延续这股“妈嫲风”？

新片《神偷奶爸4》一举得冠，可爱的“小小兵”们依然有吸金力。谢霆锋和张学友主演的《海关战线》排名第五，但前面有“泰国阿嫲”和好莱坞电影挡着，前进之路满是荆棘。

2024年7月4日至7月7日票房排名

①（新）神偷奶爸4（Despicable Me 4）

②（1）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

③（2）噤界：入侵日（A Quiet Place: Day One）

④（3）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

⑤（新）海关战线（Customs Frontline）

⑥（4）小孩不笨3（I Not Stupid 3）

⑦（5）绝地战警：生死与共（Bad Boys: Ride or Die）

⑧（6）谈判专家（Crisis Negotiators）

⑨（新）驱魔（The Exorcism）

⑩（8）九死一省（10 Lives）