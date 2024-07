上周票房：《脑筋急转弯2》创两纪录

6月13日公映的迪士尼皮克斯动画《脑筋急转弯2》,新加坡票房冲破550万元,创造两项纪录:一、成为目前2024年新加坡票房之冠;二、吸金力更胜2015年上映的首部。当年的《脑》以549万元票房佳绩下画。

全球动画片票房排行榜中,《脑2》正式超越2018年的《超人特工队2》(Incredibles 2),暂排第四,有望节节攀升杀入三甲。目前的三甲是2019年的《冰雪奇缘2》(Frozen II)、2023年的《超级玛利欧兄弟电影版》(The Super Mario Bros Movie)和2013年的《冰雪奇缘》。

“泰国阿嫲”继续风光。上映将近六周的年度票房大黑马《金孙暴富攻略》吸金547万元。“越南阿妈”将来抢滩,越南家庭片《妈妈的愿望》7月18日公映,不知能不能够延续这股“妈嫲风”?

新片《神偷奶爸4》一举得冠,可爱的“小小兵”们依然有吸金力。谢霆锋和张学友主演的《海关战线》排名第五,但前面有“泰国阿嫲”和好莱坞电影挡着,前进之路满是荆棘。

2024年7月4日至7月7日票房排名

①(新)神偷奶爸4(Despicable Me 4)

②(1)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

③(2)噤界:入侵日(A Quiet Place: Day One)

④(3)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

⑤(新)海关战线(Customs Frontline)

⑥(4)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

⑦(5)绝地战警:生死与共(Bad Boys: Ride or Die)

⑧(6)谈判专家(Crisis Negotiators)

⑨(新)驱魔(The Exorcism)

⑩(8)九死一省(10 Lives)