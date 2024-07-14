你是我的荣耀（首播）

U频道 晚上11.30

中国都市爱情剧，由杨洋、迪丽热巴主演。一线流量女星乔晶晶在念高中时曾向航天设计师于途示爱遭拒。作为游戏《王者荣耀》的代言人，当晶晶的游戏高手人设被戳破，为了挽回代言形象而开始苦练技艺时，却在网游中重遇于途。晶晶依然对他心动，然而正处于事业和感情低迷期的于途，却不得不隐藏自己对晶晶的感情。

败犬女主太多了！（首播） Makeine: Too Many Losing Heroines!

Eazie TV·Aniplus 晚上7.30

日本动漫，与日本同日首播。平常是班上背景人物的温水和彦，偶然在咖啡厅目睹人气女同学八奈见杏菜被甩的过程。温水也因这段“孽缘”成了这名“败犬女主”的倾诉对象。以日语播出，附中文字幕。

南风·六堆：喀哒大作战（首播）

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

电视电影，由黄健玮、林昀希、莫爱芳、邱毓宽、赖力戎主演。“佳冬地底下有怪兽？”三个深信地方上传奇故事的孩子，因为各自不同的原因突发奇想去参加棒球九宫格大赛。在遇到奇怪的棒球大哥后，他们更相信一定能够获得最后的冠军。影集从小朋友的视角创造全新的故事，以客家语、华语播出，附中文字幕。

Descendants: The Rise of Red

Disney+ 已上线

原创音乐奇幻电影，由一众新生代演员：Kylie Cantrall、Malia Baker、Ruby Rose Turner等演出。剧情讲述奥国预校即将发生翻天覆地的政变，红心王后与灰姑娘的女儿即将携手回到过去，阻止母亲开始黑化的那一刻……

赌侠2之上海滩赌圣

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.00

主演：周星驰、巩俐。在与一名有特异功能的赌徒对抗时，阿星穿越回到1937年的上海。他如今必须应对自己的家族历史，并重返到1991年。