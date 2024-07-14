与“狗演员”对戏 周智慧不敢NG 蔡琦慧克服恐惧感

（本地讯）第971期《优1周》已出街，本期封面人物是本地宠物题材爱情剧《宠他，还是爱我？》的演员周智慧和蔡琦慧，再加两只“狗演员”Binky和Rambo！当爱狗的周智慧和怕狗的蔡琦慧，在剧里上演典型“人狗情未了”戏码，前者觉得这个角色是上天狗狗送给自己的礼物，后者则因为与狗狗的长时间相处，成功克服怕狗的恐惧。

至于人与狗的NG情况，周智慧说：“确实是人不敢NG，我们必须配合它们。我记得有一场在停车场的戏，很难抓到镜头，黄金猎犬是大型狗，容易累、容易喘气，户外特别热的时候，它就不肯走，也不喜欢走在草地上，不想做表情或动作，所以它一做到位的时候，我们一定也要做到位，压力很大！”

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