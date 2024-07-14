29岁港星病逝 生前坦言“对妈妈好愧疚”

（香港讯）29岁香港节目《不正常爱情研究所》主持人文颂男（Koba）2023年10月确诊罹患罕见癌症尤文氏肉瘤（Ewing sarcoma），之后全面停工对抗病魔，可惜仍撒手人间。

文颂男的IG在13日晚间突然更新：“很抱歉，要跟大家说一件很沉重的事，当大家看到这篇文章时，我已经离开人世了。”他在文中透露6月22日就因为下半身瘫痪，完全没任何知觉住院，病情越来越差，他自知来日无多，所以在7月10日写下这篇告别文，感谢人生最后一段路有亲人及各界朋友的支持与关心，“我感到无比幸运与感激。”

文颂男透露这次住院，癌细胞已经扩散到身体各部位，包括胸、肺、多个脊椎、淋巴，甚至有的肿瘤他自己从外面摸都可以摸得到，肩胛骨、颈椎、头皮等部位一天24小时都很痛，呼吸急促要靠吸氧，排泄也不能自理，医院开了很多不同的药给他，不断调整剂量，虽然有改善症状，但他还是很不舒服。他和医生讨论过，再做治疗也没有作用，只是舒缓他的感觉而已，让他不会觉得那么痛苦。

文颂男生前曾在YouTube频道“闪芒”演出，该频道IG贴出讣闻哀悼他，表示他在13日下午病逝，“文颂男的离世是我们团队的一大损失，也让无数喜爱他的粉丝感到深切哀痛。我们将永远怀念他，感谢他在我们生命中留下的无数美好回忆和欢乐时光。”他后事一切从简，不会安排公开的追思会或丧礼。

由妈妈独力抚养长大

文颂男在2024年3月接受香港媒体《星岛头条》专访，他指由发病起至当时已停工大半年，无奈经历五次化疗后，3月时已宣告治疗无效，椎间近盘骨的恶性肿瘤疑有增大迹象。当时文颂男面对痛症日夜煎熬，药物副作用严重影响生活，正等待下阶段治疗。尽管度日如年，对前路感到徬徨，但仍会积极对抗病魔。当时他回想大学时期曾因情绪抑郁而想过轻生，经历大病后内心更强大的文颂男豁达地说：“有什么比你就要死了还来得重要？以前很关注或者为了什么和人吵架，现在都觉得很无谓、很小事，最重要自己活得舒服、开心。”

据报道，文颂男在言谈间一直表现坚强，唯有提及家人时难掩情绪，数度落下男儿泪。他成长路上历尽坎坷，12岁时父亲为菲律宾情妇抛妻弃子，更留下大笔债务，文妈妈含辛茹苦独力养大一对子女，终于撑到孩子大学毕业。文颂男毕业后梦想成真踏入娱乐圈，可惜却碰上病魔来袭。

年过60的文妈妈为方便照顾病儿，索性辞去日间工作，晚上8时至清晨6时则做清洁工帮补家计，文颂男叹道：“我没工作还要她照顾我，自己都好愧疚。”以前觉得一切都是理所当然，一场大病却令文颂男察觉到家人和朋友无私付出的可贵，让他真正领悟到“活在当下”。他从前不敢表达爱意，到后来逐渐放低“包袱”拥抱身边人，说罢他忍不住泪如雨下：“有时见阿妈帮我做些事，我会跟她说‘妈咪，我好爱你’，以前很少表达这些，可能我怕自己时间不剩多少了，就算朋友，以前好多事都觉得好尴尬不应该说，现在想到想讲什么就讲什么，其实你爱他们不就说出来咯。”