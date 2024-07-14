相隔近30年 吴刚夏蕙同台合唱

相隔近30年，吴刚和夏蕙世纪大合体！

本地资深艺人夏蕙下星期三（7月17日）70岁生日，《黄金年华之斗歌竞艺》学生星期六（13日）在大巴窑战备军人俱乐部的欢喜楼为她设宴庆祝。300名嘉宾和学生出席，当中包括《黄金年华之斗歌竞艺》的主持人陈建彬和曾晓英、曾经当过评审或导师的吴坤杰、冯沁颜、孙葆伶、本地企业家张仰兴、资深媒体人管雪梅，以及节目导播美玲和撰稿陈美育等。吴刚和夏蕙的孩子与孙子也是座上嘉宾，宾主济济一堂，现场充满喜庆气氛。

夏蕙学生筹备生日宴

夏蕙的生日会取名为“夏蕙缤纷70”，是她的学生自动自发去召集和筹备的。学生们除了轮流上台演绎夏蕙当年演唱过的经典金曲，也诠释吴刚的金曲，同时也重演当年两人的情歌对唱，为现场来宾演唱《我心深处》《午夜香吻》《紫丁香》《天边一颗心》等歌曲。坐在主宾席的夏蕙偶尔拍着手偶尔跟着唱，全神贯注地欣赏学生们的演出。

陈建彬和张仰兴也上台高歌一曲《九月九的酒》和《小丑》助兴。

此外，学生们也精心设计了小型舞台剧，从夏蕙在台湾参加歌唱比赛演唱《我心深处》开始，独自前来本地在夜总会、歌剧院登台，到认识吴刚结婚生子等，透过一名女记者和学生们的演唱讲述夏蕙精彩的缤纷70人生。

历时三小时的生日会，最高潮莫过于夏蕙和吴刚同台演唱《苏州河边》，两人在台上演唱，全场沸腾，不少宾客还举起手机录下这珍贵的一刻。

值得一提的是，这也是两人相隔将近30年再度同台情歌对唱，堪称是世纪大合体。虽然相隔多年再同台，但吴刚和夏蕙默契依然，瞬间犹如时光倒流，回到70年代两人经常在电视综艺节目中情歌对唱，让在场的宾客陶醉其中。

生日会在夏蕙的一曲《初恋女》歌声中圆满结束。

夏蕙在致感谢词说：“我很感动，很想哭，看到大家都能出席，尤其《黄金年华之斗歌竞艺》的幕后工作人员也到了，还有我的孩子与孙子，我的70大寿，毕生难忘。”

300名嘉宾和学生出席了夏蕙的“缤纷70”寿宴。（张晓鹏摄）

吴刚送玫瑰祝贺

夏蕙70岁生日，吴刚送上玫瑰花篮祝贺。

问夏蕙期待吴刚送自己什么礼物？

她含蓄地回道：“没有想过……”

一旁的吴刚则回头告诉记者，他送了玫瑰花篮祝贺夏蕙。

提及两人难得合体，夏蕙说到和吴刚在台上情歌对唱那刻，泪眼盈眶地说：“很感动，也有很多感触，像回到过去那般。”

身边的吴刚接着说：“很开心，脑海浮现很多过去我们上节目演唱的片段。”

他接着说，自己平时很少演唱，这次和夏蕙再同台，庆幸两人默契依旧在。

吴家孩子献唱

吴刚和夏蕙的孩子与媳妇也上台演唱祝福母亲。

妈妈生日，大儿子吴政彦携着妻子傅诗琪、弟弟吴政玗（念yú）与妻子梁平评以无插电的方式演唱了《相思河畔》和《蓝与黑》，女儿吴思佳也独自演唱了《说不出的快活》和《至少还有你》祝福母亲。

女儿吴思佳受访时说，这是第一次在母亲的生日会上公开演唱，“我只排练了一次，现在唱完了，可以松口气了！”